Huawei annonce que la mise à jour HarmonyOS arrive sur ses smartphones dès juin

Le responsable de la division software de Huawei Wang Chenglu explique que la mise à jour HarmonyOS sera disponible sur certains smartphones dans le courant du mois de juin. La firme testera alors la bêta sur un plus grand nombre d'appareils.

De plus en plus de gens sont curieux de tester HarmonyOS 2.0, mais hélas, pour l'instant, le nouveau système d'exploitation est en bêta fermée et la firme distribue les places au compte-gouttes. Pour ne rien arranger, tous les modèles de smartphones ne sont pas compatibles. Huawei a pourtant promis de déployer HarmonyOS sur plus de 300 millions d'appareils d'ici fin 2021.

Une prophétie qui tarde à se réaliser… alors faut-il s'inquiéter ? Selon l'un des responsables Huawei, l'attente ne sera plus très longue. Huawei confirme en effet que le déploiement de HarmonyOS 2.0 commencera sur les smartphones testés dans la phase de bêta dès le mois prochain, dans le courant du mois de juin.

Huawei donnera bientôt le coup d'envoi de HarmonyOS

Nos confrères de Huawei Central ajoutent que la firme va ajouter des modèles de smartphones à la bêta, tout en renforçant le procédé d'adaptation qui permettra d'installer le système d'exploitation sur des appareils plus anciens. On devrait donc voir bientôt plus de modèles dans la liste des smartphones compatibles.

Quant aux curieux qui veulent tester le système sur leur smartphone mais n'ont pas encore reçu d'invitation à rejoindre le programme de bêta, Huawei assure que plus de places seront disponibles à partir du lancement de la version stable de HarmonyOS. Reste à savoir comment va se dérouler la suite.

En plus des smartphones Huawei et Honor, HarmonyOS sera proposé à d'autres constructeurs chinois. Une stratégie potentiellement gagnante car elle peut aider Huawei à rester fidèle à son objectif d'installer HarmonyOS sur au moins 300 millions d'appareils d'ici la fin de l'année. Reste qu'à ce stade, aucun constructeur tiers n'a annoncé l'arrivée prochaine du système d'exploitation sur leurs modèles.

Par ailleurs, on note que Huawei avait déjà promis une première fois l'arrivée d'une version grand public dans le courant du mois d'avril. Si bien qu'il semble, à ce stade, qu'atteindre l'ambitieux objectif que s'est fixé Huawei pour 2021 sera, a minima, une tâche compliquée.

Source : Huawei Central