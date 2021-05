HarmonyOS permet de jouer plus longtemps à des jeux vidéo que EMUI 11

Des tests indépendants repris par un tipster chinois révèlent que HarmonyOS est plutôt un progrès pour l'autonomie. Lors de tests réalisés avec deux jeux vidéo mobiles populaires, on se rend compte que le nouveau système d'exploitation les exécute de manière plus table, leur délivre de meilleures performances, tout en limitant la consommation d'énergie.

Par bien des égards, de prime abord, HarmonyOS ne ressemble pas à un système d'exploitation réellement révolutionnaire. L'interface ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de EMUI / Android 11, et les développeurs peuvent d'ailleurs y porter leurs applications Android pratiquement sans rien changer. Ainsi, on décrit souvent HarmonyOS 2.0 comme un nouveau fork du projet AOSP dont la principale différence est de remplacer la suite d'applications Google (Play Store, Messages, Gmail, Google Maps, etc…) par des équivalents conçus en interne (App Gallery, Petal Maps etc…).

Ce qui ne signifie pas que le système d'exploitation cultive quelques atouts par rapport à Android. Il semble, selon des tests repris par le leaker Digital Chat Station que HarmonyOS est au moins mieux optimisé que les systèmes d'exploitation antérieurs, ce qui signifie, entre autres, de meilleures performances et plus d'autonomie. Le test repris par le tipster donne en effet des chiffres avec deux jeux vidéo (King of Glory et Peace Elite HDR) assez prometteurs avec un Huawei Mate 40 Pro avec EMUI 11 et un Mate X2 Sous HarmonyOS 2.0.

Des premiers chiffres montrent que HarmonyOS est un peu mieux optimisé que EMUI 11

On découvre que l'exécution de ces jeux sur HarmonyOS génère moins d'erreurs de rendu et un framerate légèrement plus élevé sans que cela ne soit toutefois très significatif. La différence est néanmoins plus frappante lorsqu'on retarde la consommation batterie : la consommation de HarmonyOS reste toujours nettement en-dessous de celle constatée sur EMUI 11. Bien sûr, il n'est pas possible à ce stade de tirer des conclusions comme vous dire si passer à HarmonyOS peut vous faire gagner n% de batterie.

Il est d'ailleurs tout à fait possible que cette différence est surtout liée à l'absence de suite Google Mobile Services qui génère des tâches de fond, comme par exemple la recherche de mise à jour sur le Play Store ou la synchronisation de vos données. A ce stade, en effet, l'offre d'alternatives Huawei reste limitée, ce qui implique un peu moins de fonctionnalités et donc de services lancés en permanence en tâche de fond. Reste qu'en développant le hardware et le software Huawei se met dans les pas d'entreprises comme Apple.

On peut espérer qu'à terme la firme pousse aussi loin l'optimisation. Il faudra néanmoins sans doute encore un peu de temps pour que cela arrive. Huawei doit encore démontrer qu'il peut tenir sa promesse de déployer HarmonyOS sur plus de 300 millions d'appareils d'ici fin 2021. Et que ses clients occidentaux, en Europe notamment, y répondront favorablement…

Source : Huawei Central