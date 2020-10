HarmonyOS : Huawei déploiera la première beta sur smartphone en décembre 2020, c’est confirmé

HarmonyOS est en approche ! Comme prévu dans son calendrier de déploiement, Huawei proposera une première beta sur smartphone à destination des développeurs dès le mois de décembre 2020. Ensuite, la firme pourrait progressivement remplacer Android par son OS maison.

Sur liste noire depuis mai 2019, Huawei n'est plus autorisé à intégrer les applications et services de Google à ses smartphones sous Android. Dans ces conditions, le groupe chinois a accéléré le développement d'une alternative maison à Android, baptisée HarmonyOS.

Interrogé par ITHome, le Dr. Wang Chenglu, président de la section Ingénierie logicielle chez Huawei, affirme que le développement du système d'exploitation a débuté en 2016, soit trois ans avant l'entrée en vigueur du décret Trump. Huawei n'a donc pas développé HarmonyOS dans l'urgence afin d'échapper aux sanctions américaines. Dès 2016, les grandes lignes de l'OS étaient déjà définies.

HarmonyOS arrivera dans les temps, affirme Huawei

Toujours d'après le Dr. Wang Chenglu, le développement d'HarmonyOS suit son cours conformément aux estimations de Huawei. Comme prévu, la firme proposera une première version beta sur smartphone à destination des développeurs dès le mois de décembre 2020. Ce programme beta embryonnaire devrait permettre aux développeurs de mettre au point des applications destinées à l'OS.

“HarmonyOS est la plus grande innovation du secteur depuis longtemps. Les fabricants d'équipements n'ont pas à effectuer de longues recherches complexes sur la personnalisation de leurs solutions” explique le Dr. Wang Chenglu. Comme prévu, HarmonyOS est un système d'exploitation modulaire qui s'adapte facilement à la plupart des objets et terminaux. In fine, l'OS n'est pas uniquement pensé pour smartphone. Huawei ambitionne de déployer HarmonyOS sur des téléviseurs, montres connectées ou des tas d'autres objets connectés.

Comme annoncé précédemment, le programme beta d'HarmonyOS s'ouvrira ensuite aux utilisateurs lambda dès le mois de janvier 2021. Dans un second temps, la version finale de l'OS sera proposée à tous les smartphones Huawei et Honor déjà compatibles avec EMUI 11 vers le mois d'octobre 2021. Dans ce contexte, EMUI 11 devrait être la dernière surcouche Android développée par Huawei. Comme prévu, Huawei s'apprête donc à négocier le virage vers HarmonyOS et abandonner Android.

Source : IT Home