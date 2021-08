Huawei travaille déjà sur HarmonyOS 2.1 et veut booster les performances des P50

Si Huawei est privé de commerce avec Google, cela ne l'empêche pas d'avoir mis au point son propre système d'exploitation baptisé HarmonyOS (basé sur Android, il est vrai). La version 2.0 de l'OS, qui vient tout juste d'être lancée, s'apprête déjà à connaître une mise à jour. HarmonyOS 2.1 est dans les starting-blocks et permettra de tirer le meilleur parti du Snapdragon 888.

En juin 2021, après une longue phase de bêta test, Huawei lançait officiellement son tout nouveau système d'exploitation : HarmonyOS 2.0. Si la première version du système d'exploitation était essentiellement dédiée au marché chinois, la nouvelle édition est désormais disponible au niveau mondial. C'est ainsi que l'on retrouve HarmonyOS 2.0 sur deux appareils que nous avons récemment testés, la tablette MatePad 11 et la montre connectée Huawei Watch 3.

Le nouveau système d'exploitation accompagne également les P50 et P50 Pro, qui ont quant à eux été présentés le 29 juillet dernier. Au cours de sa conférence en ligne, Huawei est revenu sur les nouveautés d'HarmonyOS 2.0, mais n'a finalement pas tout dévoilé. Car une nouvelle version était attendue sur les nouveaux smartphones de la marque chinoise, sans que celle-ci n'ait apparemment été finalisée à temps. Commercialisés depuis le 12 août 2021, les P50 fonctionnent donc pour le moment à l'aide d'HarmonyOS 2.0, et non avec la version 2.1.

HarmonyOS 2.1 va booster les performances des P50 et P50 Pro

HarmonyOS 2.1 est pourtant bien en cours d'élaboration. Une nouvelle fuite révèle ainsi que la nouvelle édition du système d'exploitation est optimisée pour le Snapdragon 888, le SoC qui équipe les P50 et P50 Pro. On peut donc s'attendre à des performances boostés dans les benchmarks et/ou en usage quotidien. D'autres nouveautés sont également attendues, mais rien n'a pour le fuité quant à leur contenu.

À l'heure actuelle, la version 2.0 d'HarmonyOS est adoptée par 8 utilisateurs chaque seconde. 70 millions d'installations ont ainsi été effectuées. En Chine, l'OS est en cours de déploiement sur les P30, P40, Mate 20, Mate 30 et 40. Une bêta d'HarmonyOS 2.0 devrait pointer le bout de son nez sous forme à la mi-septembre à destination des smartphones plus anciens de Huawei, comme le P20 ou le Mate 10, mais également ceux de Honor comme le X10.

Quant à la date de lancement des P50 en Europe, elle reste pour le moment la grande inconnue. Huawei ne cache pas son intention de sortir ses nouveaux smartphones ailleurs qu'en Chine, mais n'a toujours pas communiqué sur la date de disponibilité de ses nouveaux flagships.

