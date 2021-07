HarmonyOS : Huawei augmente le stockage des anciens smartphones pour permettre la mise à jour

Huawei souhaite imposer Harmony OS sur le marché et pour cela, elle le propose aux possesseurs d’anciens smartphones de l’installer. Ceux qui sont trop vieux peuvent bénéficier d’une mise à niveau du stockage et de la batterie.

Avec le P50 et le P50 Pro, Huawei fait le grand plongeon en proposant pour la première fois un smartphone sous Harmony OS, son nouveau système d’exploitation. Ne pouvant plus utiliser Android, la marque chinoise doit donc tout faire pour s’imposer. Afin de convaincre les consommateurs de son pays, elle propose de mettre à jour les anciens terminaux vers ce nouveau système.

La mise à jour peut ainsi être installée sur bon nombre de smartphones, même ceux qui ont jusqu’à 5 ans. Par exemple, le Huawei Mate 9 est concerné, tout comme le P10. A l’époque, le stockage n’était pas le même. Beaucoup se produits se contentaient de 32 Go de RAM, voire 64 Go, ce qui est un peu juste pour le nouvel OS. De plus, leur batterie peut aussi être un peu fatiguée avec le temps.

Huawei met à jour ses vieux smartphones

Pour cela, Huawei propose à ses consommateurs d’améliorer leur bien. Les Mate 9, 10, 20 et 30 ainsi que les P10, P20 et P30 peuvent bénéficier d’un upgrade via le SAV de la marque. Pour un tarif débutant à 48 euros, il est possible de remplacer sa batterie, mais aussi de passer à un stockage de 128, 256 voire 512 Go.

A noter que la liste des terminaux concernés va s’allonger au fil des mois. Par exemple, les clients chinois pourront dès le courant du mois d’août envoyer au SAV leur Nova 2S jusqu'au 7 et Enjoy 10. A partir d’octobre, la liste va s’allonger grandement, avec notamment la prise en charge des smartphones Honor (ceux sortis alors qu’Honor était encore une branche de Huawei).

Avec ces améliorations, les consommateurs vont redonner une seconde jeunesse à leur mobile, mais aussi pouvoir installer Harmony OS. Reste maintenant à savoir si les clients vont participer à l’opération et surtout s’ils vont rester fidèles à Huawei dans le futur. La marque fait face au plus grand défi de son histoire avec Harmony OS et elle devra tout faire pour convaincre le public qu’il n’a pas besoin de Google.