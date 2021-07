MIUI 13 : on en sait plus sur les fonctionnalités de la future surcouche de Xiaomi

Plusieurs semaines avant la présentation de la prochaine mise à jour majeure de la surcouche de Xiaomi, MIUI 13, une fuite nous dévoile déjà la plupart des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées.

Selon le leaker « Le Panda est chauve » sur Weibo, la prochaine surcouche MIUI 13 sera accompagnée de multiples fonctionnalités. Le changement le plus significatif par rapport à l'actuel MIUI 12 serait son design. Le mois dernier, nous avions déjà pu voir des visuels de la future interface de Xiaomi, et nous avons désormais un meilleur aperçu de ce à quoi ressemblera MIUI 13.

Comme on peut le voir sur les visuels de l’image ci-dessus, qui ont été partagés par « Go left to death », il sera désormais possible de modifier l’apparence du centre de contrôle de MIUI. En effet, vous pourrez par exemple choisir d'afficher davantage d’informations comme la météo, la bourse ou encore votre activité physique, ou encore avoir accès à une barre verticale pour le volume du smartphone.

Quelles nouvelles fonctionnalités sur MIUI 13 ?

Selon « Panda est chauve », la prochaine mise à jour MIUI 13 introduira la possibilité de jouer à un jeu en mode fenêtré, de nouvelles icônes de bureau ou encore une technologie de fusion de la mémoire, qui semble être une fonctionnalité générant de la RAM virtuelle. Il s’agit d’une technologie que Xiaomi utilise déjà sur son Redmi Note 10 Pro, puisque le smartphone peut utiliser augmenter artificiellement sa quantité de mémoire vive en utilisant une partie de son espace de stockage disponible.

On apprend également que Xiaomi va ajouter un système de rendu en couches, de nouvelles polices, de nouveaux effets sonores, et bien plus encore. Enfin, grâce à MIUI 13, Xiaomi devrait améliorer l’expérience tactile sur tous ses smartphones.

Selon les fuites précédentes, la surcouche MIUI 13 devrait être présentée le 11 août prochain avec le prochain flagship de Xiaomi, le Mi MIX 4. Malheureusement pour nous, ce smartphone surpuissant qui sera équipé d’une caméra sous l’écran ne devrait pas être commercialisé en dehors de la Chine. L’événement sera également l’occasion de découvrir le nouveau Xiaomi CC 11, qui pourrait sortir en France plus tard cette année en tant que Mi Note 11.

Source : Weibo