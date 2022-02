Halo : la série TV va dévoiler le visage de Master Chief, une première pour la franchise

La nouvelle série Halo de Paramount va lever le voile sur un mystère vieux de plus de 20 ans. Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les spectateurs auront l’occasion de découvrir le visage du protagoniste en armure, Master Chief.

Il a été officiellement confirmé que Master Chief enlèvera son casque iconique pour révéler son visage pour la première fois dans la série télévisée Halo, qui sera diffusée sur Canal+ dès le 24 mars en attendant la sortie de la nouvelle plateforme Paramount+.

Dans une interview accordée à IGN, Kiki Wolfkill, productrice exécutive de la série télévisée Halo et directrice du studio transmédia de 343, a confirmé que les fans « verront son visage ». « Je pense que nous avons décidé de raconter l'histoire d'un personnage et une histoire personnelle », a-t-elle déclaré. « Et une fois que nous sommes vraiment entrés dans ce que cette histoire était, il est devenu clair que vous aviez vraiment besoin de voir la personne dans l'armure et sous le casque ».

À lire également – Halo Infinite : ce speedrunner finit la campagne en mode Légendaire en seulement 29 minutes

Un mystère vieux de 20 ans sur le point démonté

Depuis le premier titre Halo en 2001, les jeux de Bungie et de 343 Industries se sont abstenus de dévoiler le visage du protagoniste de la franchise. Auparavant, les joueurs de Halo n'avaient eu droit qu’à un aperçu des yeux de Master Chief et l’arrière de sa tête, et seulement si vous aviez terminé Halo 4 dans la difficulté la plus difficile “Légendaire”.

La productrice, qui est également fan des jeux vidéo, a admis qu'elle était consciente qu'il s'agissait d'un moment que les studios avaient repoussé depuis 20 ans. Cependant, elle soutient qu’il s’agit d’une étape essentielle pour que le public puisse créer un lien plus fort avec le personnage.

Pour ceux qui ont envie de se faire spoiler, nous savons déjà quel acteur incarnera le colosse en armure. Il s'agit de Pablo Schreiber, que vous avez peut-être déjà aperçu dans American Gods ou Orange is the New Black. Quoi qu’il en soit, la série Halo présente des personnages assez différents de leurs itérations dans les jeux vidéo. Cortana, en particulier, a provoqué la colère de certains fans en raison de son apparence radicalement différente dans la bande-annonce.

Source : IGN