Halo : la série TV se dévoile dans une bande-annonce explosive

La série Halo s’est dévoilée lors d’une première bande-annonce diffusée à la mi-temps d’un match de football américain. On peut y découvrir Master Chief mais aussi d’autres personnages emblématiques de la licence comme Cortana.

Cela fait longtemps qu’elle est attendue : la série Halo s’est enfin dévoilée à travers une bande-annonce. Diffusée à la mi-temps d’un match de foot américain, elle dure un peu moins de deux minutes. C'est le deuxième aperçu que nous avons de la production, après le court teaser diffusée en décembre dernier aux Games Awards.

Nous y voyons Master Chief, incarné par Pablo Schreiber. L’univers semble bien retranscrit, aussi bien au niveau des décors, des véhicules et des personnages. La bande-annonce nous montre également le Dr Halsey (Natasha McElhone) ainsi que Cortana. Cette dernière est incarnée par Jen Taylor, qui la doublait déjà dans la série de jeux.

Halo, une série rêvée depuis longtemps

Halo suivra donc les premiers pas de Master Chief, alias John-117. Il s’agit d’un super soldat créé par le docteur Hasley afin de combattre la menace Covenant (des aliens belliqueux). A noter que cette série ne se déroule pas dans l’univers des jeux à proprement parler, mais dans sa propre continuité nommée « Silver Timeline ».

Halo est une série qui a mis du temps à arriver. Dès la sortie du premier jeu sur Xbox, des projets de séries ou de films ont vu le jour et de grands réalisateurs se sont montrés intéressés, comme Peter Jackson, Neil Blompkamp ou encore Steven Spielberg. Finalement, c'est Spielberg qui produit via sa société Amblin. Son projet est en gestation depuis 2018.

Notons tout de même que ce n’est pas la première fois que la saga est déclinée en série. En effet, deux web-séries avaient déjà été produites pour accompagner la sortie de Halo 4 puis Halo 5 (Forward Unto Dawn et Nightfall). Mais cette fois, c’est différent, puisqu’il s’agit d’une « vraie » série qui se tient toute seule et qui veut parler aussi bien aux joueurs qu’aux profanes.

La série Halo sera composée de 10 épisodes et débarquera sur le service de streaming Paramount+ le 24 mars prochain. Cette date ne concerne que les Etats-Unis. Pour l’Europe, aucune date ni aucune plateforme n’ont pour l’instant été annoncés.