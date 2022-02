Halo Infinite : ce speedrunner finit la campagne en mode Légendaire en seulement 29 minutes

Il n’a fallu que 29 minutes et 9 secondes au speedrunner SasquatchSensei pour finir la campagne de Halo Infinite. Histoire de se faciliter encore un peu moins la tâche, celui-ci a même décidé de jouer en mode légendaire, soit la difficulté la plus élevée du titre. Pour ce faire, il s’est beaucoup aidé de son grappin ainsi que de ses grenades.

Grâce à la montée en puissance de Twitch, la speedrun n’a jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui. Régulièrement, des records du monde tombent, parfois même sur des jeux emblématiques vieux de plusieurs dizaines d’années. Il arrive même que certains soient plutôt farfelus, comme ce joueur qui a terminé Super Mario Bros les yeux bandés en seulement 12 minutes. Mais certaines pépites récentes attirent aussi l’attention des speedrunners, comme Zelda : Breath of the Wild qui a été terminé en 58 minutes.

Le record d’aujourd’hui fait partie de ces derniers. Et récent, le jeu en question l’est on ne peut plus, puisqu’il s’agit de Halo Infinite, sorti en décembre dernier. Le nouveau record du monde est désormais détenu par SasquatchSensei, qui a bouclé la campagne en très exactement 29 minutes et 9 secondes. En mode Légendaire, s’il vous plaît. Pour rappel, ce dernier est le niveau de difficulté le plus élevé du jeu de 343 Industries. La performance a bien sûr été enregistrée et est disponible sur sa chaîne YouTube.

Ce joueur finit Halo Infinite en moins de 30 minutes

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, SasquatchSensei utilise avant tout une technique bien connue du speedrun : les glitchs. En effet, il se sert de certains bugs de textures pour se téléporter à un tout autre point de la map. Popularisée sur le tout premier Super Mario Bros, cette technique est toujours aussi efficace car elle lui permet de gagner de précieuses minutes. Mais ce n’est pas là la seule arme de SasquatchSensei à son arsenal.

Le grappin de Master Chief lui est également d’une grande aide pour traverser les grandes étendues et lignes droites que l’on trouve régulièrement dans les niveaux du jeu. Le speedrunner fait parfois preuve d’une grande inventivité pour se servir de ce dernier. Enfin, il ne faut pas oublier les ennemis qui lui barrent la route. Le plus souvent, une ou deux grenades font l’affaire pour se débarrasser de ces obstacles. Et c’est ainsi que l’on obtient un record du monde.