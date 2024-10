Halloween Big Sale : Les trottinettes électriques KuKirin à prix cassés chez GeekBuying !

Cet automne, laissez-vous tenter par une trottinette électrique ! Grâce à l'Halloween Big Sale de GeekBuying, les modèles KuKirin sont en promo avec des réductions incroyables. Puissance, confort et style à prix mini, c’est le moment idéal pour vous équiper avant l’hiver !

Cet automne, pourquoi ne pas opter pour une trottinette électrique pour vos déplacements urbains ? Pratique, écologique et économique, c’est l’investissement idéal pour éviter les bouchons et profiter des journées ensoleillées. Pour choisir le bon modèle, privilégiez la qualité et la fiabilité. Avec Kurukin, vous misez sur une valeur sûre reconnue pour ses performances et sa robustesse. Et la bonne nouvelle, c’est que durant le Halloween Big Sale, GeekBuying propose plusieurs modèles Kurukin à prix mini :

C’est l’occasion parfaite pour s’équiper à moindre coût avant l’hiver !

KuKirin G4 : La trottinette électrique tout-terrain haute performance

KuKirin G4 à -18%

La KuKirin G4 est une trottinette électrique conçue pour les aventuriers à la recherche de puissance et de polyvalence. Avec son moteur de 2000W, elle atteint une vitesse impressionnante de 70 km/h et peut parcourir jusqu'à 75 km grâce à sa batterie de 60V et 20Ah, offrant une autonomie exceptionnelle pour de longues sorties.

Ses pneus ultra-larges de 11 pouces sont spécialement conçus pour affronter tous types de terrains, que ce soit le sable, la neige ou les chemins de montagne. Ce modèle allie robustesse et confort pour des trajets en toute sérénité, même hors des sentiers battus.

Le G4 dispose également d’un système d’éclairage LED avancé, comprenant six lumières pour une visibilité optimale la nuit, ainsi que des clignotants pour une sécurité accrue. Son écran tactile intelligent permet de contrôler facilement la vitesse, les modes de conduite et d’autres données essentielles en un simple geste. Idéale pour les amateurs de sensations fortes, la KuKirin G4 offre un mix parfait entre puissance, sécurité et praticité.

KuKirin G3 Pro 2024 : La trottinette tout-terrain pour une expérience de conduite exceptionnelle

KuKirin G3 Pro 2024 à -17%

La KuKirin G3 Pro 2024 est une trottinette électrique tout-terrain puissante, équipée de deux moteurs de 1200W chacun, permettant d’atteindre une vitesse impressionnante de 65 km/h. Avec une batterie amovible de 52V et 23,2Ah, elle offre une autonomie allant jusqu'à 80 km, idéale pour les longues sorties ou les aventures hors des sentiers battus.

Grâce à ses pneus de 10 pouces et son système de suspension hydraulique à double amortisseur, la G3 Pro assure une conduite fluide et confortable, même sur les terrains les plus difficiles. Son système de freinage hydraulique à l’avant et à l’arrière garantit une sécurité optimale, même à haute vitesse.

Le tableau de bord LCD intelligent permet de suivre les données essentielles comme la vitesse, l'autonomie et le niveau de batterie. Avec plusieurs modes de vitesse (jusqu'à 65 km/h en mode dual drive), cette trottinette s'adapte à vos besoins, que vous recherchiez une balade tranquille ou une expérience plus dynamique.

Enfin, son système d’éclairage innovant, avec 11 lumières, assure une visibilité maximale, renforçant ainsi votre sécurité sur la route.

KuKirin G2 Master : La trottinette électrique tout-terrain pour une puissance et un confort inégalés

KuKirin G2 Master à -17%

La KuKirin G2 Master est une trottinette électrique tout-terrain équipée de deux moteurs de 1000W, offrant une puissance remarquable et une vitesse de pointe de 60 km/h. Grâce à sa batterie haute performance de 52V et 20,8Ah, elle permet de parcourir jusqu'à 70 km sur une seule charge, idéale pour de longs trajets sans souci.

Conçue pour affronter divers terrains, cette trottinette est dotée de pneus tout-terrain de 10 pouces et d'un système d'amortisseurs hydrauliques à l’avant et à l’arrière, garantissant une conduite stable et confortable même sur des routes accidentées. Les freins à disque avant et arrière assurent une sécurité optimale en permettant un freinage réactif et précis.

La structure en alliage d'aluminium, robuste et durable, renforce la résistance de la trottinette tout en restant facile à plier pour un transport pratique. Son grand écran d’affichage clair et détaillé permet de consulter les informations importantes en un coup d’œil, et la tige ajustable s’adapte à différentes tailles de conducteurs pour un confort accru.

Avec un design lumineux et attractif, la KuKirin G2 Master assure non seulement des performances impressionnantes mais aussi une sécurité renforcée grâce à son éclairage visible de nuit.

KuKirin G2 : La trottinette pliable pour des trajets polyvalents et performants

KuKirin G2 à -50%

La KuKirin G2 est une trottinette électrique pliable équipée d'un moteur puissant de 800W, capable d'atteindre une vitesse maximale de 45 km/h. Avec sa batterie de 48V et 15Ah, elle offre une autonomie impressionnante de 55 km, idéale pour les trajets quotidiens et les explorations plus longues sans souci d'autonomie.

Ses pneus tout-terrain de 10 pouces combinés aux amortisseurs à ressort avant et arrière garantissent une conduite stable et confortable, même sur des surfaces inégales. Le design des pneus à vide réduit le risque de crevaisons, augmentant ainsi la sécurité et le confort.

Grâce à son écran tactile intelligent, vous pouvez facilement contrôler votre vitesse, suivre le niveau de batterie et changer de mode de conduite. Les freins à disque avant et arrière, avec une réponse rapide, assurent un freinage sécuritaire, même à haute vitesse.

Son mécanisme de pliage rapide et son poids léger (26 kg) en font une option pratique pour les déplacements urbains et le transport. La KuKirin G2 combine puissance, sécurité et praticité pour une expérience de conduite optimale.

KuKirin G1 Pro : La trottinette électrique puissante et confortable pour des trajets longue distance

KuKirin G1 Pro à -30%

La KuKirin G1 Pro est une trottinette électrique pliable équipée de deux moteurs de 800W, offrant une vitesse maximale impressionnante de 55 km/h. Sa batterie haute capacité de 48V et 20,8Ah permet de parcourir jusqu'à 70 km sur une seule charge, idéale pour les trajets longs sans avoir à se soucier de l'autonomie.

Grâce à ses larges pédales et son châssis allongé, cette trottinette offre un confort supérieur en réduisant la fatigue des jambes, même lors de longues balades. Ses freins à disque avant et arrière assurent un freinage rapide et sécurisé, même à haute vitesse et sur des terrains difficiles.

Le KuKirin G1 Pro dispose également d’un écran intégré, offrant un design élégant et épuré en réduisant les câbles apparents. Le système d’éclairage ambiant à 13 lumières ajoute une touche esthétique tout en améliorant la sécurité lors des trajets de nuit.

Conçue pour allier performance, confort et sécurité, la KuKirin G1 Pro est un choix idéal pour les amateurs de trottinettes électriques qui cherchent à combiner puissance et praticité dans leurs déplacements.

Des réductions supplémentaires avec le Halloween Big Sale

En plus des remises déjà exceptionnelles sur les trottinettes électriques, les Halloween Big Sale de GeekBuying offrent des réductions sur une large gamme de produits high-tech, allant des gadgets pour la maison aux appareils électroniques portables.

Halloween Big Sale chez GeekBuying

Vous pouvez également profiter de codes promotionnels exclusifs pour maximiser vos économies :

24HALLO1 pour 5% de remise et jusqu'à 15€ d'économies

pour 5% de remise et jusqu'à 15€ d'économies 24HALLO2 pour 20€ de remise tous les 400€ d’achat

C'est le moment idéal pour s'équiper de la dernière technologie à des prix imbattables, juste avant les fêtes.

