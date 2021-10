GTA The Trilogy : la configuration PC en fuite, il sera plus gourmand que GTA 5

GTA Trilogy a été annoncé il y a peu, mais Rockstar n’a pas donné plus d’infos. Les configurations minimales et recommandées ont pourtant fuité. S’il ne faudra pas un PC de guerre pour le faire tourner, il sera tout de même nécessaire d’avoir une machine plus puissante qu’à l’époque.

Rockstar a officialisé il y a peu l’existence de GTA The Trilogy, qui regroupe GTA 3, Vice City et San Andreas. Le studio a été mis au pied du mur par toutes les fuites, mais n’a pas donné plus de détails sur ce remaster. Aujourd’hui, de nouveaux bruits de couloir nous donnent des infos intéressantes sur la version PC.

C’est l’utilisateur alloc8or, qui a déjà déterré quelques infos sur le jeu, qui publie les configurations minimales et recommandées requises pour cette trilogie. Vous pouvez ainsi vérifier si votre PC est assez costaud ou non pour lancer cette version.

Les configurations requises sur PC

Configuration minimale :

Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

Nvidia GeForde GTX 720 2 Go/ AMD Radeon R9 280 3 Go

8 Go de RAM

45 Go d’espace de stockage

Windows 10

Configuration recommandée :

Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Nvidia GeForde GTX 970 4 Go/ AMD Radeon RX 570 4 Go

16 Go de RAM

45 Go d’espace de stockage

Windows 10

Comme vous pouvez le constater, un PC un peu vieux pourra faire tourner le jeu. Il faudra tout de même avoir une machine plus puissante qu’à l’époque. A titre de comparaison, San Andreas ne prenait que 5 Go sur votre disque dur et nécessitait une GeForce 3 au minimum. GTA 5, pour sa part, prend plus de place, mais est moins gourmand en termes de CPU et de GPU.

Pourquoi un tel changement ? Tout simplement car GTA The Trilogy va moderniser drastiquement les jeux originaux. Allo8cor indique que les trois titres vont bénéficier de nouvelles textures ainsi que de nouveaux effets de lumière. Nous n’avons pour l’instant vu aucune image, mais on peut s’attendre à quelque chose de beaucoup plus beau que ce que nous connaissons. En plus de cela, les jeux devraient bénéficier d’une maniabilité revue, directement inspirée de GTA 5.

Pour rappel, GTA 3, Vice City et San Andreas sont respectivement sortis (sur PS2, puis sur PC) en 2001, 2002 et 2004. Ces trois titres, qui utilisent tous le même moteur, ont défini les codes de l’open world urbain, créant même un genre à eux tout seul : le GTA-like. La sortie de cette édition remastérisée est une bonne occasion de (re)plonger dans cette part d’histoire du jeu vidéo. En attendant GTA 6…