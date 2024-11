GTA : ces trois jeux mythiques reçoivent une mise à jour qui devrait ravir les joueurs rétro

Rockstar Games vient d'apporter une mise à jour surprise à Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, introduisant enfin l'éclairage classique tant attendu par les fans.

Ça y est, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition a enfin droit à l’éclairage classique sur toutes les consoles, un paramètre visuel initialement présent dans la version mobile sortie fin 2023, fait désormais son chemin vers les versions PC et consoles.

L'éclairage classique, désormais activé par défaut, restaure l'atmosphère visuelle caractéristique des jeux originaux. Cette fonctionnalité permet aux trois titres emblématiques GTA III, Vice City et San Andreas, de retrouver leur charme d'antan, particulièrement visible dans le rendu du ciel et des effets atmosphériques.

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition a droit à une mise à jour

Cette mise à jour ne se limite pas qu'à l'éclairage. Elle apporte également des améliorations significatives aux animations des personnages, aux effets de chaleur, et aux nuages. Les joueurs découvriront également des corrections de bugs et des ajustements du gameplay, comme la possibilité de courir et tirer simultanément dans GTA III et Vice City, fonctionnalité présente dans les versions originales.

Il est intéressant de noter que ces améliorations proviennent du travail de Video Games Deluxe, le studio responsable des versions mobiles, contrairement aux versions PC et console initialement développées par Grove Street Games. La qualité de leur travail sur la version mobile a visiblement convaincu Rockstar d'étendre ces améliorations à toutes les plateformes.

Cette mise à jour arrive trois ans après la sortie initiale controversée de la Definitive Edition, qui avait déçu de nombreux fans en raison de problèmes techniques et artistiques. Bien que certains problèmes persistent, cette mise à jour apporte une amélioration considérable de l'expérience de jeu.

Pour les fans de la franchise, cette actualisation arrive à point nommé, alors que l'attente du prochain opus, Grand Theft Auto 6, toujours bien prévu pour l'automne 2025, se fait de plus en plus sentir. La Trilogy rénovée pourrait ainsi offrir une excellente occasion de redécouvrir ces classiques sous un nouveau jour, plus fidèle à leur vision originale.

La mise à jour est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes : PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et S, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android.