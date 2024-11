La date de sortie de GTA 6 est confirmée, il faudra faire preuve de patience

GTA 6 est le jeu le plus attendu de la planète et son éditeur Take Two le sait. Il a de nouveau confirmé que son bébé arrivera sur nos consoles en temps et en heure. Armez vous de patience, car ce n’est pas pour tout de suite.

GTA 6 est sans conteste le jeu le plus attendu de la planète, mais quand sortira-t-il ? La première bande-annonce diffusée en décembre 2023 avait donné pour horizon 2025. Cette semaine, l’éditeur du jeu, Take Two, en dit un peu plus. Pas de panique, il n'y a pas de mauvaise nouvelle à l'horizon.

C’est lors de la présentation de ses résultats financiers trimestriel que Take Two a lâché une info importante : le jeu sortira bien à la date indiquée, c’est-à-dire automne 2025. De fait, la firme confirme ses dires de mai dernier, où elle visait déjà ce créneau.

GTA 6 sortira bien à la date prévue

Il faudra donc attendre un an pour enfin mettre ses pattes sur GTA 6. Un an ! Ça, c’est si tout se passe bien. On sait que les jeux du studio Rockstar sont énormes, et ils ont souvent connu des retards. Par exemple, Red Dead Redemption 2 avait été initialement calé pour une sortie en automne 2017 à son annonce, mais il est finalement arrivé un an plus tard, en octobre 2018. GTA 6 connaîtra-t-il un destin similaire ? On ne l’espère pas, mais rien n’est impossible.

En tout cas, GTA 6 va créer un véritable phénomène culturel à son arrivée. Déjà même avant son annonce officielle, il était attendu par les joueurs. La seule bande-annonce diffusée par le studio en décembre 2023 a cumulé plus de 100 millions de vues en 2 jours. C’est énorme. On le rappelle, GTA V (2013) est le deuxième jeu le plus vendu de l’histoire avec plus de 200 millions d’exemplaires écoulés. GTA 6 pourrait suivre le même destin.

GTA 6 reste encore bien mystérieux, mais on sait déjà plusieurs petites choses à son sujet. Le titre se déroulera dans la ville fictive de Vice City, largement inspirée de Miami. Le joueur prendra les commandes de Lucia, une petite délinquante qui retombe dans la criminalité avec son compagnon après sa sortie de prison. On attend maintenant une deuxième bande-annonce pour en savoir plus.