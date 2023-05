GTA 6 serait le jeu le cher de l’Histoire à produire, au moins 1 milliard de dollars

D’après le site Dexerto, GTA 6 serait le jeu le plus cher de l’Histoire à produire. La fourchette est on ne peut plus large, puisqu’il coûterait entre 1 milliard et 2 milliards de dollars à Rockstar. Sans surprise, le titre dépassera donc l’actuel tenant du titre, à savoir Red Dead Redemption… un autre jeu de Rockstar.

Rockstar occupe sans doute la place la plus atypique de l’industrie vidéoludique. En plus d’être à l’origine des certaines des licences les plus lucratives de tous les temps, le studio prend généralement son temps pour développer ses jeux, et si certains fans peuvent parfois se montrer impatients, cette méthode est généralement acceptée de la part de la communauté. Et pour cause : Rockstar ne fait jamais les choses à moitié.

Il n’y a qu’à voir le budget alloué à ses projets. Pendant un temps, le titre du jeu le plus cher à produire de l’Histoire a été détenu par GTA V, qui a coûté 137 millions de dollars à développer. Il a ensuite rapidement été détrôné par Destiny, puis par Star Citizen, avant que Rockstar ne reprenne la première place en 2018 avec Red Dead Redemption 2, qui a coûté entre 700 et 800 millions de dollars. Autant dire que tout le monde s’attend à ce que GTA 6 explose tous les compteurs.

GTA 6 coûterait au moins 1 milliard de dollars à produire

C’est précisément ce que rapporte le média Dexerto Gaming sur son compte Twitter, en affirmant que le jeu coûterait au moins 1 milliard de dollars à Rockstar. La fourchette évoquée est même particulièrement large, puisqu’elle pourrait même atteindre les 2 milliards de dollars. GTA 6 pourrait donc devenir le jeu le plus cher de l’Histoire du jeu vidéo, et ce, de très loin.

Sur le même sujet — GTA 6 : la date de sortie du jeu pourrait être dévoilée très bientôt, les réseaux sont en émoi

La chose n’est pas vraiment une surprise en soi. La licence est déjà connue pour être extrêmement onéreuse, notamment à cause des droits d’auteurs concernant les nombreuses chansons intégrées au jeu. De plus, 10 ans après la sortie du dernier titre, les joueurs s’attendent ni plus ni moins à une révolution dans le monde du gaming. Pour l’heure, la patience est encore de mise.