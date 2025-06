Découvrez la nouvelle interface du Play Store, que c’est beau !

Android 16 apporte un nouveau design, Material 3 Expressive, qui modifie en profondeur l'interface du système. Google en profite pour octroyer au Play Store une refonte visuelle inspirée de celui-ci.

Le déploiement d’Android 16 a débuté, mais l'une des principales nouveautés de cette version n'est pas encore disponible. Il s'agit du tout nouveau design Material 3 Expressive, qui va apporter un vent de fraîcheur sur l'interface du système d'exploitation mobile de Google. Material 3 Expressive est attendu avec Android 16 QPR1 en septembre prochain. Cette nouvelle identité visuelle se retrouvera aussi bien sur la surcouche des Pixel que dans les applications de l'écosystème Google. Des captures d'écran du nouvel appareil photo Pixel sous Material 3 Expressive ont d'ailleurs déjà été partagées.

Cette fois, c'est le Play Store qui se dévoile sous un autre jour. Un utilisateur de Telegram du nom de Leontylerz y a eu accès en avance et a diffusé une image de la nouvelle interface. Android Authority l'a comparée avec le Play Store actuel pour qu'on se fasse une meilleure idée des changements opérés.

L'interface du Play Store s'adapte au design Material 3 Expressive d'Android 16

Comme vous pouvez le voir avec les visuels ci-dessous, l'onglet Recherche du magasin d'applications a bien changé. Les icônes de chaque catégorie de jeux et applications sont plus grosses et deviennent colorées. On a l'impression d'avoir affaire à des emojis, ce qui tranche radicalement avec leur aspect minimaliste précédent. Elles sont bien plus facilement identifiables ainsi. Le texte est passé en gras pour ne pas être trop relégué au second plan.

Les cases accueillant chaque catégorie sont plus rapprochées l'une de l'autre, formant presque un tableau. Là encore, la philosophie tranche avec ce dont avait l'habitude. Jusqu'ici, on avait la sensation qu'une catégorie faisait partie d'une bulle. Ce n'est plus le cas ici, surtout qu'on a perdu en rondeur pour retrouver des lignes et des angles plus droits.

Cette nouvelle mouture du Play Store a été repérée sur la version 46.5.19. Il semble que son déploiement soit géré côté serveur, ce qui indique qu'il n'y a aucune manipulation permettant de forcer le passage à cette interface remaniée.