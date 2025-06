Impossible d’installer une mise à jour d’iOS sur votre iPhone à cause de stockage insuffisant ? Apple a trouvé la solution

Avec iOS 26, votre iPhone va automatiquement réserver une partie de l'espace de stockage disponible, qui sera alloué à l'installation des prochaines mises à jour. Vous n'aurez plus besoin de supprimer des photos, vidéos ou applis pour passer à la nouvelle version.

Entre iCloud et les configurations de stockage à 512 Go ou 1 To, Apple offre bon nombre de solutions à ses clients pour ne pas avoir à s'inquiéter de l'espace qu'il leur reste à disposition sur leur iPhone. Problème, tout le monde n'y a pas accès, notamment pour une raison de coûts. Et alors que le poids des photos, vidéos et applications ne cesse de croître, on peut vite se retrouver à saturation.

Une telle situation est frustrante pour l'utilisateur comme pour Apple. Sans espace de stockage libre, certains vont choisir de renoncer à installer les mises à jour, ce qui n'arrange personne. Il est en effet dans l'intérêt de la marque à la pomme que votre iPhone bénéficie des derniers patchs de sécurité et des fonctionnalités les plus récentes. Conscient de la problématique, Apple a intégré une nouvelle fonctionnalité à iOS 26 pour s'assurer de toujours avoir de la place pour installer les prochaines mises à jour rendues disponibles.

iOS 26 réserve de l'espace de stockage pour les mises à jour

Dans le patch notes de la version bêta d'iOS 26, l'option est ainsi décrite : “En fonction de la quantité d'espace libre disponible, iOS peut réserver dynamiquement de l'espace de mise à jour pour que les mises à jour automatiques puissent être téléchargées et installées avec succès”. L'utilisateur n'aura ainsi plus besoin de garder à l'esprit de conserver un peu d'espace en cas de nouvelle mise à jour ou de supprimer des éléments de son iPhone quand une mise à jour est déployée.

On ne sait pas encore comment cette fonction va se comporter exactement. L'utilisateur sera-t-il prévenu qu'une partie de l'espace de stockage est réservée aux mises à jour du système ? Est-il possible de désactiver cette option ? Si l'espace de stockage est insuffisant, iOS 26 va-t-il nous prévenir qu'il vaudrait mieux libérer de la place ? Il faudra la voir à l'œuvre pour en avoir le cœur net.