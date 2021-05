GTA 5 : Intel a développé une intelligence artificielle pour rendre le jeu photoréaliste

Des chercheurs travaillant chez Intel ont créé une intelligence artificielle capable de rendre les graphismes de GTA 5 photoréalistes. Ceux-ci expliquent avoir nourri leur programme d’image de rues allemandes ainsi que de données géométriques. Le résultat, publié en vidéo, est particulièrement impressionnant.

GTA V est indéniablement l’un des jeux les plus emblématiques de tous les temps. Véritable mastodonte de l’industrie, sa popularité ne cesse de croître tandis que ses ventes se comptent désormais à plus de 130 millions d’exemplaires. L’immense contenu du titre couplé à son réalisme prenant font partie des nombreux ingrédients qui peuvent expliquer ce succès. Mais, sur ce dernier point, certains pensaient que l’on peut encore mieux faire.

Des chercheurs d’Intel ont en effet souhaité pousser le vice encore plus loin. Ils ont pour cela créé un programme de machine learning baptisé « Enhancing Photorealism Enhancement », pour « améliorer l’amélioration photoréaliste ». Sous ce titre aguicheur et un brin impertinent se cache un véritable exploit de la part de Stephan R. Richter, Hassan Abu Alhaija et Vladlen Kolten : gommer la frontière entre les graphismes de GTA 5 et la réalité.

GTA 5, mais comme dans la vraie vie

Grâce à leur intelligence artificielle, GTA 5 est désormais aussi réaliste qu’une dashcam fixée à l’avant d’une voiture. Certes, une dashcam de qualité moyenne, mais il faut admettre qu’il est bien difficile de faire la différence entre le jeu et une vidéo de conduite comme on peut en trouver des milliers. Pour atteindre ce résultat, l’équipe de développeurs a nourri son programme de photos de rues allemandes, en plus de nombreux détails visuels. Pour parfaire le tout, ils ont également entré plusieurs données géométriques, telles que la distance entre les objets et la caméra, la qualité des textures, etc.

Attention toutefois à ne pas espérer la sortie d’une nouvelle édition photoréaliste. Même si Rockstar a teasé plus qu’un simple portage du jeu sur PS5 et Xbox Series X, il est très peu probable de voir GTA 5 sortir dans ces conditions dans les prochaines années. Le photoréalisme en est encore à ses balbutiements, et il ne s’agit que d’une expérience de la part des chercheurs. Mais force est de constater que l’industrie cherche à y tendre de plus en plus en plus. Entre les cartes graphiques boostées à l’intelligence artificielle et la gourmandise des joueurs pour des performances toujours plus impressionnantes, mieux vaut ne pas tirer un trait définitif sur la question.