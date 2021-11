GTA 4 : un remaster pourrait sortir dès 2023 en attendant GTA 6

Rockstar préparerait un remaster de GTA 4, destiné à la PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et aux PC. Plusieurs fuites sur 4chan, corroborées par le leaker @RalphsValve, indiquent que le jeu pourrait sortir en 2023. Alors que GTA 6 ne semble pas prêt de pointer le bout de son nez, une telle stratégie de la part du studio a du sens.

Dans le milieu du jeu vidéo, il existe une divergence d’avis très marqué à propos des remasters. Certains joueurs louent les avantages de cette pratique, permettant à de nombreux néophytes de découvrir une saga qui avait bien besoin d’être dépoussiérée. D’autres accusent les studios de se reposer sur leurs anciens succès plutôt que de proposer du contenu neuf et créatif. Si ces deux opinions sont recevables, il y a un argument qui est certain. Les remasters permettent de gagner du temps.

Il n’y a qu’à étudier le cas Rockstar pour s’en rendre compte. On ne fera pas l’affront de rappeler que la date de sortie de GTA 6 est chaque jour plus incertaine. Aussi, le studio n’hésite pas à ressortir GTA 5 sur toutes les consoles possibles et imaginables, en plus de continuer à proposer du contenu sur GTA Online. Récemment, nous avons également eu droit à GTA The Trilogy, qui regroupe tous les titres les plus cultes de la saga. À l’exception d’un : GTA 4.

Rockstar enchaîne les remaster de GTA

Il y a quelques jours, une rumeur est apparue sur 4chan. GTA 4 et Red Dead Redemption auraient tous deux droit à leur remaster dans un futur proche. Celle-ci n’a alors pas fait grand bruit, beaucoup pointant du doigt le manque de source fiable. Mais c’était avant que RalphsValve, épaulé par le leaker réputé Tom Henderson, ne vienne confirmer ces informations. Dans un premier temps, il s’est contenté de poster le logo de GTA 4, accompagné de la mention « 2023 ».

Puis, dans une série de tweets, il affirme que le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Rockstar pourrait même sortir Episodes From Liberty City, le DLC payant qui inclue de nouveaux personnages et des missions inédites. Seule mauvaise nouvelle : le remaster ne comprendrait pas le mode multijoueur, à l’instar de la version originale. En attendant, GTA San Andreas débarquera bientôt en VR sur l’Oculus Quest 2.