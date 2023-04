Grosses réductions sur les Samsung Galaxy A13 et S23 chez Darty !

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter de réductions exceptionnelles sur deux modèles de Samsung Galaxy : le A13 et le S23 ! On vous détaille les offres dans cet article.

Découvrir le Galaxy A13 à prix mini

En vous rendant dès maintenant chez Darty, vous pouvez profiter du Samsung Galaxy A13 avec une réduction de -8%. Pendant quelques jours, le smartphone se retrouve ainsi disponible pour seulement 229€ au lieu de 249€ ! Vous économisez alors 20€ et vous profitez d'un smartphone efficace et performant.

Avec le Galaxy A13, Samsung frappe en effet un grand coup en proposant un smartphone à petit prix qui a tout d'un grand. Il intègre notamment Android 12 et 4Go de RAM avec 64Go de ROM. Doté d'un grand écran panoramique de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, il offre une expérience fluide et immersive dans tous vos contenus. Pour cela, il est également aidé par son processeur MediaTek 5G. Enfin, pour les passionnés de photographie, il propose notamment un capteur arrière principal de 50Mp et un capteur frontal de 5Mp pour des selfies de qualité.

Précisons que si vous êtes client Darty Max, vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de -20€. Le Galaxy A13 vous revient alors à seulement 209€ !

Le Samsung Galaxy S23 à moins de 1000€ grâce à Darty

Vous préférez les smartphones plus haut de gamme ? Pas de problème ! Darty vous propose également pendant ces quelques jours le Samsung Galaxy S23 avec une réduction de -5%. Il passe ainsi sous la barre des 1000€.

Découvrir le Galaxy S23 à prix mini

Le Samsung Galaxy S23 se retrouve, en effet, disponible pour seulement 959€ au lieu de 1019€. Une aubaine pour un smartphone aussi haut de gamme.

Dernier-né du constructeur coréen, le Samsung Galaxy S23 propose en effet des prestations premium. Il est doté d'un écran Infinity-O Full HD+ de 6,1″ avec une processeur Snapdragon 8Gen2 (le processeur le plus puissant pour les smartphones aujourd'hui), ainsi que 8Go de RAM et 256Go de ROM. Autant dire qu'il est presque aussi puissant qu'un ordinateur ! Il propose également un capteur photo principal arrière de 50Mp pour immortaliser chaque instant dans les meilleures conditions possibles.

En prime, si vous achetez ce smartphone chez Darty, l'enseigne vous offre 4 mois d'abonnement pour Deezer Premium ou Famille (au choix).