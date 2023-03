Découvrez une TV LED de 32 pouces à moins de 200€ chez Darty !

Rendez-vous vite chez Darty pour profiter d'une offre rare : l'enseigne vous propose une TV LED de la marque JVC à moins de 200€. Découvrez ci-dessous comment profiter de ce bijou de 32 pouces à prix mini.

Découvrir l'offre chez Darty

Difficile aujourd'hui de trouver une télévision pour moins de 500€. Mais c'était sans compter sur Darty et cette offre folle : la TV LED JVC LT-32FA120 avec une réduction de -13%. Grâce à cette offre, le téléviseur passe sous la barre symbolique des 200€ et est disponible pour seulement 199,99€ au lieu de 229,99€.

Et ce n'est pas tout ! Darty ne s'arrête en effet pas là et propose en prime un remboursement de 70€ sur le téléviseur pour toute souscription d'une offre Bbox de Bouygues Telecom avec votre achat. La TV vous revient alors à seulement 129,99€. Difficile de faire mieux, surtout pour une TV LED de 32 pouces !

La TV LED JVC 32″ : présentation rapide du téléviseur

Avec cette TV LED JVC, vous profitez en premier lieu d'un écran de 32 pouces doté de la norme HDTV et d'un tuner TNT MPEG4. Elle vous offre également le meilleur taux de rafraîchissement possible pour une fluidité au top et une image nette, même lors de mouvements rapides. Elle s'adapte donc parfaitement au gaming par exemple.

On note aussi la présence de la technologie LED direct qui est très appréciée. Elle permet d'éclairer toute la surface de l'écran grâce à des LED réparties sur les 32 pouces pour des contrastes uniformes et une belle luminosité.

Enfin, côté connectivité, elle propose un port USB pour les clés de stockage numérique externe, ainsi que 3 ports HDMI. Elle peut donc accueillir une clé Chromecast, une console de jeux vidéo HD ou encore un lecteur Bluray.

Les dimensions de la TV sont les suivantes :

Hauteur de 46,4cm

Largeur de 71,9cm

Profondeur de 22,5cm

Elle pèse 3,45kg.