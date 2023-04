Découvrez 3 PC gaming à prix mini jusqu’au 23 avril chez Darty !

Darty casse le prix des PC gaming jusqu'au 23 avril prochain (inclus). MSI, Asus, et HP : découvrez notre sélection des meilleures offres dans cet article.

Découvrir le MSI Katana à -32%

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter de nombreux PC et accessoires gaming à prix cassé ! Pour l'occasion, on vous propose notre sélection des meilleurs PC gaming à prix réduit et à la première position, on a sélectionné le MSI Katana 15 B12VFK-044FR disponible avec une réduction de -32%. D'habitude à 1849,99€, il se retrouve ainsi accessible pour seulement 1249,99€ (ou 312,49€/mois).

Très performant, il propose :

Un écran 15,6’’ Full HD (1920 x 1080)

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Un processeur Intel® Core™ i5-12450H 12 coeurs (max 4,4 Ghz)

Une carte graphique ® GeForce RTX™ 4060, 8 Go GDDR6

Une mémoire vive de 16Go DDR5

1To de stockage SSD PCIe Gen 4

Le Wi-Fi 6 AX201 – Bluetooth v5.2 – Windows 11

Un Asus TUF F15 à moins de 1600€

Découvrir le Asus TUF F15 à -20%

En 2nde position, on vous propose le Asus TUF F15 TUF507VU4-LP055W disponible avec -20% de réduction. Le PC portable se retrouve ainsi disponible pour seulement 1599,99€ au lieu de 1999,99€ (ou 399,99€/mois).

Sur sa fiche technique, on trouve :

Un écran 15,6″ Full HD

Un taux de rafraîchissement de 144Hz

Un processeur Intel® Core i9-13900H (14 cœurs 8 e-cores, 6 p-cores, 2,6 GHz / jusqu'à 5,4 GHz, 24Mo Cache)

16 Go de RAM DDR4

512 Go de stockage SSD NVMe

Windows 11 – HDMI – 2 DP – Wifi 802.11ax – BT 5.2

3 mois d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate

Le HP Victus à moins de 800€

Découvrir le HP Victus à -20%

A la 3ème place de notre classement, on vous propose le HP Victus 15-FB0160NF disponible avec -20% de réduction immédiate. Il est ainsi accessible pour seulement 799,99€ au lieu de 999,99€ (ou 199,99€/mois).

Conçu pour du gaming intense, il propose :