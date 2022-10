Grosse vente flash sur les MacBook Pro et les iMac chez la Fnac avec jusqu’à -10% de réduction

Rendez-vous vite chez la Fnac pour profiter de réductions allant jusqu'à -10% sur une sélection de produits Apple dont plusieurs MacBook Pro et iMac. En prime, si vous achetez votre produit avant minuit, vous pouvez gagner jusqu'à 300€ sur votre compte Fnac.

C'est le moment ou jamais de vous rendre chez la Fnac pour faire le plein de bonnes affaires ! Pendant encore 5 jours, l'enseigne propose en effet des réductions allant jusqu'à -10% sur une large sélection de produits Apple dont des iMac et des MacBook Pro.

Vous pouvez par exemple profiter des offres suivantes :

10€ offerts tous les 100€ d'achat avec le code BALLON

Et ce n'est pas tout ! Si vous achetez votre ordinateur Apple avant ce soir à minuit, vous profitez en effet d'une autre offre exceptionnelle : 10€ offerts sur votre carte Fnac+ tous les 100€ d'achat grâce au code promo “BALLON”.

Ainsi, si vous achetez par exemple le MacBook Pro 16″ avec 1To de stockage SSD et 32Go de RAM à 3169€, vous profitez non seulement d'une remise immédiate de 269€, mais aussi de 310€ directement crédités sur votre carte Fnac+. De quoi vous faire plaisir facilement et sans dépenser un centime par la suite.

Voir le MacBook Pro 16″ 1To SSD 32Go RAM

En achetant le iMac 24″ avec 256Go de stockage SSD et 8Go de RAM, vous profitez d'une remise immédiate de 120€, mais aussi de 150€ crédités sur votre carte Fnac+. In fine, l'iMac vous revient ainsi à seulement 1399€ !

Voir le iMac 24″ 256Go SSD 8Go RAM

Mais attention ! Comme précisé précédemment, cette offre n'est valable que pendant quelques heures… De plus, les stocks partent très vite, particulièrement sur les produits Apple qui sont rarement en promotion. Pour en profiter, on vous conseille donc de ne pas attendre très longtemps.