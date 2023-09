Grosse réduction sur le Honor 90 et la Pad X9, une tablette Android à moins de 200 euros

Besoin d’un nouveau smartphone, d’une tablette ou d’un PC portable pour la rentrée ? Honor propose de grosses réductions sur plusieurs produits en ce moment, notamment sur le Honor 90, la Honor Pad X9 ou encore le MagicBook 14, un PC portable performant à moins de 500 €.

Depuis son indépendance, Honor n’a pas cessé de faire honneur à sa vocation historique : celle de proposer des produits au rapport qualité-prix agressif. Le Honor 90 et la tablette Honor Pad X9 en sont un bel exemple. Et malgré leurs prix déjà abordables à leur lancement, il est possible de les acheter encore moins cher en ce moment sur le site officiel d’Honor.

C’est aussi le cas du Honor MagicBook 14, un ordinateur portable équilibré dont le prix est en forte baisse pour la rentrée. La campagne « Back to School » de Honor vous permet ainsi de réaliser de belles économies jusqu’au 25 septembre 2023.

Honor 90 et 90 Lite : jusqu’à 200 € de remise sur Orange et HiHonor

On commence donc par les deux smartphones : les Honor 90 et 90 Lite. Le premier est disponible dès 399 € chez Orange, et ce, jusqu’au 13 septembre 2023. Il est affiché à 499 € au lieu de 599 €, ce qui correspond à une réduction immédiate de 100 €. Mais l’opérateur propose un bonus supplémentaire de 100 € pour la reprise d’un ancien smartphone.

Somme toute, cela fait 200 € de réduction sur le Honor 90. Notez que les 100 € de bonus reprise sont proposés en plus de la valeur de rachat de votre ancien smartphone, ce qui rend le deal encore plus intéressant.

Le site officiel de Honor propose une offre différente qui n’est pas moins intéressante. Le Honor 90 y est affiché à 499 € au lieu de 599 €, mais la marque vous offre en plus les écouteurs HONOR Earbuds X5 ainsi qu’un bracelet connecté HONOR Band 7 d’une valeur de 60 € chacun. À cela s’ajoutent 6 mois d’assurance offerts.

ACHETER LE HONOR 90 SUR LE SITE DE HONOR

ACHETER LE HONOR 90 CHEZ ORANGE

Enfin, sur les deux sites (Orange et HiHonor), le Honor 90 Lite est proposé à 249 € au lieu de 299 €, ce qui correspond à une réduction de 50 €. Vous avez jusqu’à 13 septembre pour en profiter chez Orange et jusqu’au 15 septembre sur HiHonor.com.

ACHETER LE HONOR 90 LITE SUR LE SITE DE HONOR

ACHETER LE HONOR 90 LITE CHEZ ORANGE

Jusqu’à 300 € de remise sur les Honor Pad X9 et MagicBook 14

Sortie tout récemment, la Honor Pad X9 est une tablette qui a tout pour faire un carton. Notamment parce qu’elle offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché et parce qu’elle offre une prestation côté divertissement très intéressante. L’écran et les haut-parleurs permettent une expérience immersive pour les fans de contenus vidéo. Cela n’empêche pas Honor de baisser son prix pour la rentrée. La tablette passe ainsi de 249,90 € à 199,90 €, ce qui correspond à une réduction de 20%. Vous réalisez ainsi une économie de 50 €.

Pour ce qui est du Honor MagicBook 14, il est à 499,90 € au lieu de 799,90 €, ce qui correspond à une réduction de près de 40%. De quoi réaliser une économie de 300 euros sur l’achat du PC portable.

ACHETER LA HONOR PAD X9 SUR LE SITE DE HONOR

ACHETER LE HONOR MAGICBOOK 14 SUR LE SITE DE HONOR

Les caractéristiques des Honor 90, Pad X9 et MagicBook 14

On commence par le Honor 90. Il intègre la puce Snapdragon 7 Gen 1 qui est taillée sur mesure pour les smartphones milieu de gamme. On le retrouve en effet au cœur de quelques-uns des meilleurs modèles du marché sur ce segment. Le SoC est ici épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le smartphone dispose d’un écran OLED 120 Hz de 6,7 pouces incurvé sur les bords et d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 66W. Pour ce qui est de la partie photo, il dispose de 3 capteurs. Le premier est de 200 mégapixels (grand-angle), le second de 12 mégapixels (ultra grand-angle) et le troisième est un ToF de 2 MP.

La version lite du Honor 90 Lite embarque un SoC Mediatek Dimensity 6020 accompagné d’une mémoire RAM de 8 Go. Sa batterie de 4500 mAh se charge rapidement à une puissance maximale de 35W.

La Honor Pad X9 est une tablette au design agréable avec une tranche et un dos en aluminium. Ses performances sont très correctes, et ce, grâce au SoC Snapdragon 685 gravé en 6 nm. Ce dernier est épaulé par 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Elle dispose d’un grand écran de 11,5 pouces de définition 2K et avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. La batterie intégrée est d’une capacité de 7250 mAh. Elle a été lancée sous Android 13.

Enfin, le Honor MagicBook 14 est un ultrabook proposé en plusieurs versions. Celle que nous vous présentons ici dispose d’un processeur solide : l’AMD Ryzen 5 5500U. C’est un CPU 6 cœurs dont la fréquence boost monte jusqu’à 4 GHz. Il est épaulé par 8 Go de RAM et un stockage PCIe de 512 Go.

Comme son nom l’indique, le MagicBook 14 dispose d’un écran de 14 pouces en Full HD. La dalle couvre 100 % de la gamme sRGB et offre une bonne luminosité. Enfin, il s’agit surtout d’un PC portable compact, fin et léger puisqu’il ne pèse que 1,38 kg.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Honor.