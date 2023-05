Grosse réduction de -21% sur l’enceinte portable JBL Flip 5 chez la Fnac !

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une enceinte sans fil Bluetooth JBL Flip 5 avec une réduction exceptionnelle de -21% ! On vous dit tout sur l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Profitez d'un son inégalé où que vous soyez et quand vous le souhaitez, et ce, à prix mini grâce à la Fnac ! Pendant quelques jours, l'enseigne vous propose en effet une offre à ne pas rater : l'enceinte JBL Flip 5 avec -21% de remise immédiate. Vous pouvez ainsi vous procurer l'enceinte Bluetooth pour seulement 109,99€ au lieu de 139,99€.

Et ce n'est pas tout : pour tout achat de cette enceinte, la Fnac vous propose également le renouvellement de votre carte Fnac+ à 9,99€ exceptionnellement et 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming Deezer Premium ou Famille (au choix).

Un son inégalé et plus de 12 heures d'autonomie

Avec la Jbl Flip 5, vous profitez d'une des meilleures enceintes Bluetooth sans fil du moment. Elle propose un son signé JBL avec un tout nouveau haut-parleur en forme de circuit de course pour des performances incroyables. Précisons également que si l'enceinte est très compacte, cela ne l'empêche pas de profiter de basses profondes.

Certifiée IPX7, elle peut être immergée jusqu'à 1 m de profondeur. Vous pouvez donc l'emporter partout avec vous, sous la pluie ou encore au bord de la piscine, sans craindre de problème. Pour encore plus d'autonomie, elle intègre une batterie très performante et peut tenir jusqu'à 12 heures ! De quoi écouter tous vos titres préférés toute une soirée, voire toute une nuit sans problème.

Robuste, elle peut s'accrocher à votre poignet et vous suivre dans vos danses les plus endiablées, et ce, avec style. L'enceinte est, en effet, disponible en 11 coloris. Enfin, elle propose le mode PartyBoost et peut donc s'apparairer à une autre enceinte pour un son stéréo.