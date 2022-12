Grosse réduction de -100€ sur le Asus Zenfone 9 pour Noël !

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, Asus fait fort et propose le Zenfone 9 avec une réduction exceptionnelle de -100€ ! Découvrez l’offre dans cet article.

Profiter de l’offre chez Asus

Et si vous profitiez de cette fin d’année pour vous offrir un smartphone haut de gamme à prix cassé ? En ce moment chez Asus, vous pouvez profiter du Zenfone 9 pour seulement 699€ au lieu de 799€ !

Et ce n’est pas tout : si vous achetez le Zenfone 9 depuis la boutique Asus avant le 31 décembre prochain (inclus), vous pouvez également profiter de -10% sur un accessoire compatible comme un pack Connex, un support sac à dos, une coque SolidSuit RinoShield et bien d’autres produits. Pour profiter de cette offre, il vous suffit d’ajouter le smartphone et votre accessoire à votre panier.

Le Zenfone 9 : un smartphone aux performances haut de gamme parfait pour les photos

Si cette promotion est aussi intéressante, c’est surtout parce que le Zenfone 9 n’est pas n’importe quel smartphone. Compact, il propose un revêtement anti trace et une prise en main agréable. Il est parfait pour les fans de photos et propose des performances haut de gamme avec une très bonne autonomie. Le Zenfone 9 sait ainsi s’adapter à tous les besoins, que vous soyez un photographe en herbe ou un fan de gaming et de streaming. Il peut vous suivre dans toutes vos activités.

Fluide, il est doté d’un taux de rafraîchissement de 120Hz pour une immersion totale dans vos contenus, sans décalage. Sa technologie Oled permet également une image à couper le souffle avec une large gamme de couleurs et des détails précis.

Vous êtes passionnés de photographie ? Il propose un module principal arrière de 50Mpx avec un module ultra grand angle de 12Mpx. Son module principal est de plus accompagné d’un stabilisateur de type “gimbal” qui permet d’effacer les tremblements pour des vidéos fluides et agréables à regarder.

Pour en savoir plus sur le smartphone, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Zenfone 9.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Asus.