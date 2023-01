Grosse chute des prix sur une TV QLED Samsung 55″ chez Darty !

Rendez-vous vite chez Darty pour profiter d'une offre exceptionnelle pour les soldes : la TV QLED Samsung 55″ avec -20% de remise immédiate. On vous dévoile l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez Darty

Darty profite des soldes d'hiver pour proposer une multitude de produits à prix mini. Parmi eux, on a trouvé une offre incroyable : la TV Samsung QLED 55″ QE55Q86B disponible avec -20% de réduction.

Vendue habituellement pour 999,99€, la TV est désormais disponible pour seulement 799,99€ !

Et ce n'est pas tout : pour tout achat de la TV avec une souscription d'une offre Bbox, vous pouvez profiter de -20% de remise supplémentaire (offre valable jusqu'au 7 février 2023 prochain inclus).

Enfin, autre avantage de taille : si vous êtes client Darty Max, vous pouvez profiter de l'entretien et de la réparation en illimité pour la TV.

Une TV performante pour une image riche en détails à prix cassé !

Avec la Tv Samsung QLED 55″, vous profitez de plusieurs avantages de taille. Parmi eux, on félicite notamment un rétroéclairage Full LED couplé avec la technologie Local Dimming. Elle offre ainsi des contrastes plus équilibrés avec des détails nets et une large gamme de couleurs.

Elle est également équipé d'un processeur Quantum 4K. Elle peut ainsi convertir tous vos contenus en 4K et optimiser au maximum le son et l'image pour une expérience utilisateur la meilleure possible.

On note aussi une luminosité sans pareille avec notamment un pic de luminosité jusqu'à 1500 nits. Et pour une expérience complète, elle propose également un son de qualité grâce au Dolby Atmos. Vous regarder ainsi vos contenus dans les meilleures conditions et dans une immersion totale.

La TV offre en effet une image très fluide grâce à un taux de rafraîchissement de 120Hz et est compatible avec toutes les consoles. Si vous aimez le gaming, vous serez servis !