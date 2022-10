Grosse chute de prix sur une Smart TV LED Philips avec -48% chez Darty !

Rendez-vous dès maintenant chez Darty pour acheter une smart TV Philips de 65 pouces avec -48% de réduction ! On vous explique tout sur cette offre ci-dessous.

Vous cherchez à finir d'agrémenter votre salon avec une belle Smart TV LED, mais vous n'avez pas le budget pour investir dans un vrai téléviseur de qualité ? À l'approche de la fin du mois d'octobre, Darty multiplie les réductions et met les petits plats dans les grands, surtout au rayon des Smart TV !

Ainsi, en ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d'une TV LED Philips 65PML9506 pour seulement 1299€ au lieu de 2499€. Eh oui, vous ne rêvez pas : Darty vous propose bel et bien une réduction de 48% sur le téléviseur ! Dur dur de dire non dans de telles conditions…

Descriptif de la TV LED Philips 65PML9506

En achetant cette Smart TV, vous profitez de plusieurs avantages de taille. En premier lieu, difficile de parler de cette TV sans citer ses 4 côtés avec la technologie Ambilight avec LED intelligentes et connectivité HDMI 2.1. Elle est dotée d'un processeur Philips P5 pour encore plus de performances.

Ainsi, la Tv propose des couleurs claires et dynamiques avec des noirs profonds et équilibrés. L'image est nette, belle, réaliste et vous offre une immersion maximale dans tous vos contenus.

En prime, la TV LED Philips 65PML9506 est une Smart TV. Cela signifie qu'elle est compatible avec le WiFi. Elle vous permet ainsi d'accéder à toutes vos applications favorites sans avoir besoin d'un décodeur TV par exemple.

Cette TV ne vous convient pas ? Pas de problème. Darty vous propose une multitude de Smart TV à prix mini. Rendez-vous donc vite sur le site pour profiter par exemple de l'un des modèles ci-dessous :