Grosse chute de prix sur les tablettes Xiaomi chez AliExpress pendant 3 jours !

Rendez-vous vite chez AliExpress pour profiter de la Journée de la marque Xiaomi et des tablettes à prix cassé ! Pendant encore 3 jours, l'enseigne propose notamment la Redmi Pad SE et la Xiaomi Pad 6 à un prix défiant toute concurrence. On vous détaille les offres dans cet article.

Découvrir toutes les offres

Si vous avez envisagé d'acquérir une tablette, il est temps de passer à l'action ! AliExpress propose une offre exceptionnelle pour la Journée de la Marque Xiaomi, avec des réductions importantes sur deux tablettes Xiaomi populaires : la Redmi Pad SE et la Xiaomi Pad 6. Ces promotions exclusives vous permettront d'obtenir une tablette Xiaomi de haute qualité à un prix incroyablement bas.

La Redmi Pad SE : une 1ère mondiale disponible en exclusivité chez AliExpress

Découvrir l'offre chez AliExpress

AliExpress propose en exclusivité mondiale la Redmi Pad SE, la toute nouvelle tablette signée Xiaomi. C'est une tablette polyvalente qui offre un excellent rapport qualité-prix. Grâce à l'offre actuelle sur AliExpress, vous pouvez obtenir cette tablette pour seulement 197,90€, soit moins de 200€. C'est une véritable aubaine pour ceux qui recherchent une tablette abordable sans sacrifier les performances.

La Redmi Pad SE est dotée d'un écran IPS de 10,1 pouces avec une résolution Full HD, ce qui garantit des images nettes et des couleurs vives pour vos vidéos, jeux et autres activités. Alimentée par un processeur Qualcomm Snapdragon 625, elle offre des performances suffisantes pour la navigation sur le web, la diffusion de vidéos et l'utilisation de nombreuses applications.

De plus, la tablette est livrée avec un stylet pour une utilisation créative et productive. Vous pouvez prendre des notes, dessiner ou annoter des documents avec facilité. La Redmi Pad SE fonctionne sous MIUI for Pad, basé sur Android 11, offrant ainsi une expérience logicielle fluide et conviviale.

La Xiaomi Pad 6 : une tablette haut de gamme à prix réduit

Découvrir l'offre chez AliExpress

Pour ceux qui recherchent une tablette haut de gamme avec des fonctionnalités avancées, la Xiaomi Pad 6 est une excellente option. AliExpress propose actuellement cette tablette pour seulement 395,90€.

La Xiaomi Pad 6 arbore un superbe écran AMOLED de 11 pouces avec une résolution Quad HD+ pour une qualité d'image exceptionnelle. Vous pourrez ainsi profiter de vidéos, de jeux et de contenus multimédias avec une netteté et des couleurs éclatantes.

Sous sa coque, la Xiaomi Pad 6 est équipée du processeur Qualcomm Snapdragon 870, qui offre des performances puissantes pour une expérience utilisateur fluide. Cette tablette est également compatible avec le stylet Xiaomi M-Pencil, ce qui en fait un outil de création et de productivité polyvalent.

De plus, la Xiaomi Pad 6 est livrée avec une batterie de grande capacité, ce qui signifie que vous pourrez l'utiliser pendant de longues périodes sans vous soucier de la recharge fréquente. Elle fonctionne sous MIUI for Pad, basé sur Android 11, avec une interface utilisateur personnalisable et de nombreuses fonctionnalités.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.