Grosse chute de prix sur les montres Amazfit chez AliExpress pour le Jour des Marques

Pendant le jour des marques, AliExpress met le sport à l'honneur et a décidé de casser les prix de nombreuses montres connectées Amazfit. Stratos 3, GTS 2, GTR 2 : découvrez notre top 3 des meilleures offres Amazfit du moment chez AliExpress.

Pendant 2 jours chez AliExpress, c'est le Jour des Marques. Pour l'occasion, AliExpress met Amazfit à l'honneur jusqu'au 30 septembre prochain à 8h59. Vous cherchez une montre pour vous accompagner dans toutes vos activités sportives et vous aider à améliorer vos performances ? C'est ainsi l'occasion ou jamais de profiter d'une montre connectée Amazfit à prix cassé !

En prime, AliExpress propose la livraison gratuite en 5 jours depuis l'Espagne. Vous pouvez ainsi commander votre montre chez AliExpress et la recevoir très rapidement dans votre boîte aux lettres.

Mais quelles sont les offres les plus intéressantes ? Pas de panique, on vous donne notre top 3 des meilleures offres ci-dessous.

Stratos 2, GTS 2, GTR 2 : les meilleures offres chez AliExpress

Première de notre top 3, AliExpress vous propose la montre connectée Amazfit Stratos 3 pour seulement 111,98€ au lieu de 127,29€ grâce au code AMAZFIT10OFF.

Conçue pour accompagner les plus sportifs d'entre vous, cette montre connectée ressemble à une montre classique au premier abord. Elle en est pourtant très loin. Elle propose en effet de nombreuses prestations comme la mesure du rythme cardiaque, la lecture autonome de la musique et le suivi GPS, mais ce n'est pas tout !

La Stratos 3 est en effet dédiée aux sportifs. Elle propose ainsi pas moins de 19 modes sports et peut tenir jusqu'à 70h avec le fonctionnement continu du GPS. Elle peut donc vous suivre pendant toutes les courses, qu'importent leurs durées. Elle peut aussi vous suivre pendant vos sessions de natation et supporte jusqu'à 5ATM.

Parmi toutes les offres publiées depuis ce matin chez AliExpress, on a également trouvé la montre connectée Amazfit GTS 2 disponible pour 121,27€ au lieu de 147,52€ avec le code RHIAAO4MW7TZ.

Également parfaite pour vous accompagner dans vos activités sportives, cette montre propose 12 modes de sport avec des activités variées comme le ski, la natation en mer ou en piscine, le vélo elliptique, l'escalade, etc. En prime, elle vous offre un suivi complet de votre santé grâce à un système d'évaluation de votre forme physique, le PAI, et à son capteur optique BioTracker haute précision.

Elle propose également des prestations plus classiques, mais tout autant intéressantes comme le suivi du sommeil avec analyse de vos différents stades (léger, profond, REM), la reconnaissance des siestes, le suivi de votre taux de stress, le contrôle de votre musique ou encore l'assistant vocal Alexa.

Enfin, on a également été intéressé par la montre connectée Amazfit GTR 2 disponible pour 122,92€, contre 149,24€ habituellement avec le code RHIAAO4MW7TZ.

Si vous cherchez une montre connectée qui propose de nombreuses prestations, mais qui ressemble en tout point à une montre classique, nous avons trouvé l'offre parfaite pour vous : l'Amazfit GTR 2 ! Dotée d'un écran de 1,39″ HD Color AMOLED, elle fait apparaître des aiguilles et vous laisse lire l'heure quand vous ne l'utilisez pas.

Côté prestations, elle propose 12 modes de sport comme la précédente avec une résistance jusqu'à 5 ATM et peut donc supporter une immersion jusqu'à 50m de profondeur. Vous pouvez ainsi nager sans problème avec cette montre. Elle est aussi équipée d'une puce GPS et peut tenir jusqu'à 48h avec le GPS activé et 10h pendant un appel Bluetooth.

Du côté des prestations plus classiques, on retrouve une nouvelle fois le suivi de la fréquence cardiaque, l'analyse de votre forme physique, le suivi avancé de votre sommeil, l'assistance vocale, la mesure de votre taux de stress, etc.

Pour profiter de l'une de ces offres, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous rendre vite chez AliExpress pendant le Jour des Marques !

