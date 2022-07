Grosse chute de prix sur le Xiaomi Redmi Note 11 chez AliExpress

AliExpress vous propose en ce moment une offre exceptionnelle : le Xiaomi Redmi Note 11 disponible pour seulement 150€. Comment en profiter à un prix aussi bas ? Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Le Redmi Note 11 : un Xiaomi qui a tout ce qu'il faut là où il faut

Très performant, le Xiaomi Redmi Note 11 vous fait profiter de nombreuses prestations de qualité. Il est notamment doté d'un processeur Snapdragon 680 et d'un affichage à points AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Il est ainsi parfait pour tous ceux qui aiment les jeux vidéo ou le streaming et vous permet de bénéficier de tout ce que vous souhaitez sans décalage.

Il propose également une batterie de 5000mAh et peut donc tenir toute la journée sans problème. Utilisez donc toute la journée, du matin au soir sans vous soucier de votre niveau de batterie. Si vous arrivez tout de même à bout de sa batterie, vous pourrez toujours profiter de la charge super rapide de 33W Pro. Il se charge ainsi entièrement en à peine une heure.

Côté design, il vous fait bénéficier d'une esthétique industrielle et de plusieurs couleurs : le gris graphite, le bleu crépuscule et le bleu étoile.

Les fans de photographie seront également ravis avec ce smartphone qui propose 4 capteurs arrière de :

50Mp pour la caméra principale

8Mp pour la caméra ultra large

2Mp pour la caméra macro

2Mp pour la caméra de profondeur

Le capteur frontal propose quant à lui 13Mp pour des selfies de qualité, lumineux et riches en couleurs.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.