Grosse chute de prix sur la Xbox Series S + 50€ offerts chez la Fnac

Rendez-vous vite chez la Fnac pour profiter d'une offre exceptionnelle : la Xbox Series S avec une réduction de -14% + une carte cadeau numérique Xbox de 50€ ! On vous détaille l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

C'est le moment ou jamais de profiter d'une console de jeu à prix mini ! En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'un pack avec la Xbox Series S pour seulement 299,99€ au lieu de 349,99€. En prime, vous profitez dans ce pack de la console, mais aussi d'une carte cadeau numérique Xbox de 50€ !

Et ce n'est pas tout : pour tout achat de ce pack, la Fnac vous propose également 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille (au choix), ainsi que la carte Fnac+ pour seulement 4,99€ pour un 1 an (puis 14,99€/an).

Aussi, si vous n'avez pas le budget dès maintenant pour payer votre console, la Fnac vous propose le paiement en 3 ou 4 fois à partir de 74,99€/mois.

La Xbox Series S : une console 100% digitale avec la 4K HDR et 100% rétrocompatible

La Xbox Series S, c'est la console la plus compacte que vous pourrez trouver sur le marché : De dernière génération, elle est passé au tout numérique et vous permet de profiter de tous vos jeux favoris sans disque, le tout pour un prix qui se veut abordable !

Mais attention, qui dit prix accessible ne signifie pas absence de prestations haut de gamme. La Xbox Series S propose en effet une résoluation de 1080p HDR et est compatible avec la 4K HDR. Très fluide et dynamique, elle offre jusqu'à 120 images par seconde et vous permet donc de jouer à des jeux en ligne comme Fortnite, Warzone, Rocket League ou encore Call of Duty.

Elle est équipée d'un disque dur SSD de 512GB et permet ainsi des chargements presque immédiats. Côté son, elle propose le Dolby Atmos.

Autre avantage de taille : elle est 100% rétrocompatible. Cela signifie que vous pouvez jouer à tous vos anciens jeux Xbox sur la console, que ce soit des jeux Xbox One, Xbox 360 ou Xbox originale. Et si vos anciens jeux ne vous suffisent pas, pas de soucis : prenez un Xbox GamePass et profitez d'un catalogue varié de plus de 150 jeux dont des titres connus comme GTA V, NBA2K21 ou encore FIFA 20.