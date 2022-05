Grosse chute de prix pour le Samsung Galaxy S21 FE 5G chez Bouygues Telecom

En souscrivant le forfait Sensation 150Go chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter du Samsung Galaxy S21 FE 5G pour seulement 1€ + 7€/mois pendant 24 mois.

Bouygues Telecom vous propose une offre exceptionnelle : le Samsung Galaxy S21 FE 5G pour seulement 1€ + 7€/mois pendant 24 mois. Pour profiter de cette offre, vous devez souscrire le forfait Sensation 150Go avec 24 mois d’engagement et renvoyer un coupon pour bénéficier d’une Offre de Remboursement (ODR) de 70€. En prime, l’opérateur vous propose 50€ pour la reprise de votre mobile.

Le forfait Sensation 150Go est à 33,99€/mois pendant un an, puis 48,99€/mois avec un engagement de 24 mois. Il vous fait profiter des services ci-dessous :

Les appels et SMS illimités vers 120 pays.

150Go d’Internet mobile dont 80Go utilisables à l’étranger

Un smartphone performant, un appareil photo polyvalent et une autonomie exceptionnelle

Avec le Samsung Galaxy S21 FE 5G, vous profitez notamment de 3 avantages de taille. Difficile de ne pas commencer par son écran exceptionnel. Doté de la technologie Dynamic Amoled 2X, le smartphone propose un écran de 6,4 pouces avec une dalle Full HD+ et des bords ultra fins.

Ce dernier est protégé par un verre Gorilla Glass Victus résistant et vous offre une expérience fluide et immersive grâce à un taux de rafraîchissement de 120Hz. Vous pouvez ainsi profiter de vos photos, vos vidéos et vos jeux vidéo dans les meilleures conditions.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G vous propose également un appareil photo ultra polyvalent grâce à son triple capteur arrière. Il vous offre un ultra grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif de 8Mpx et un capteur principal de 12Mpx. Mention spéciale pour son zoom optique 3x qui vous permet de réussir toutes vos prises de vue sans effort. Que ce soit en basse lumière ou en pleine journée au soleil, vos photos sont claires et détaillées. Vous êtes fan de selfies ? Pas de problème. Le Galaxy S21 FE 5G propose un capteur frontal de 32Mpx.

Enfin, le Galaxy S21 FE 5G vous propose une autonomie incroyable grâce à sa batterie de 4500 mAh accompagnée par un processeur peu énergivore. Et pour ceux qui arriveraient à bout du smartphone, la charge rapide 25W vous permet de retrouver 50% d’autonomie en seulement 30 minutes.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.