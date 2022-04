Grosse chute de prix sur les écouteurs sans fil Jabra Elite Active 75t !

Super bon plan à saisir sur les sites du groupe Fnac/Darty ! Les écouteurs sans fil Jabra Elite Active 75t font l'objet d'une réduction de plus de 50% pour passer sous la barre des 80 euros seulement. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LES JABRA ELITE ACTIVE 75T (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LES JABRA ELITE ACTIVE 75T (DARTY)

Ne tardez pas trop longtemps pour profiter de ce bon plan consacré aux Jabra Elite Active 75t car les très bons écouteurs sans fil sont affichés à prix réduit chez deux enseignes.

Vendue au prix conseillé de 179,99 euros sur les sites de Fnac et de Darty, la paire d'écouteurs Elite Active 75t de la marque Jabra disponible dans un coloris bleu voit son tarif diminuer à 79,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 100 euros de la part des deux sites e-commerce français. Pour information, les écouteurs sont éligibles à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Fnac/Darty.

Concernant leurs points forts, les Jabra Elite Active 75t sont des écouteurs de type intra-auriculaire qui sont équipés de la réduction de bruit et de la technologie d'appel de 4 microphones pour filtrer les bruits de fond indésirables. Compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth 5.0, les écouteurs embarquent une autonomie maximale de 28 heures et peuvent être chargés pendant 15 minutes afin d'obtenir une autonomie supplémentaire d'une heure. Avec l’indice d’étanchéité IP57, les écouteurs résistent à la poussière, à la transpiration et à l'eau. Pour terminer, les Elite Active 75t du constructeur Jabra sont notamment fournis avec avec trois paires d'EarGels de différentes tailles (S, M, L) et un câble USB-C.