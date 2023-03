Grosse baisse de prix sur les écouteurs Beats Studio chez la Fnac !

Rendez-vous vite chez la Fnac pour profiter d'une paire d'écouteurs à réduction de bruit Beats Studio avec une réduction exceptionnelle de -21%. On vous dit tout sur l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Vous cherchez des écouteurs sans fil à réduction de bruit pas chers ? On a trouvé l'offre qui répondra à tous vos besoins : une paire d'écouteurs Beats Studio avec -21% de réduction immédiate chez la Fnac !

Vous pouvez ainsi vous procurer les écouteurs pour seulement 149,99€ au lieu de 189,99€. Une belle réduction pour des écouteurs haut de gamme à réduction de bruit.

Un son d'exception et une réduction de bruit efficace

Avec les Beats Studio, vous profitez d'écouteurs avec la qualité reconnue Beats. Ils offrent un son puissant et équilibré avec un format compact que vous pouvez amener partout avec vous. Pour ce faire, ils sont notamment dotés d'un haut-parleur exclusif avec un diaphragme à deux couches et un processeur numérique de pointe pour optimiser leur performance audio. Le son est ainsi immersif et vous pouvez profiter de vos contenus audio dans les meilleures conditions.

Équipés de l'Annulation active du bruit (ANC), aussi appelée “réduction de bruit active”, ils peuvent aussi bloquer les bruits qui vous entourent afin de vous permettre de n'écouter que votre contenu audio, sans aucune autre gêne auditive. Le filtre s'adapte à votre environnement et vous pouvez activer le mode ANC via un bouton très facilement.

Côté batterie, on est là encore sur une technologie de point avec jusqu'à 24 heures d'écoute combinée. En activant le mode ANC, vous pouvez profiter de 5 heures d'écoute d'affilée et 15 heures d'écoute au total grâce à l'étui de charge. Aussi, après seulement 5 minutes de charge, ils vous offrent une heure d'écoute !

Parmi leurs avantages, on note aussi leur conception intra-auriculaire compact qui permet de s'adapter à toutes les oreilles grâce notamment à plusieurs embouts souples en silicone de tailles différentes. Minces et arrondis, ils tiennent dans vos oreilles et se transportent en toute discrétion dans votre sac ou dans votre poche. On apprécie enfin la technologie BluetoothMD de classe 1 qui permet une portée sans fil étendue et une connexion stable.