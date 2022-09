Grosse baisse de prix sur le smartphone Google Pixel 6 chez Darty !

Rendez-vous vite chez Darty pour profiter d'un prix exceptionnel sur le Google Pixel 6. Découvrez dans cet article comment bénéficier d'une réduction incroyable de 120€.

Découvrir l'offre chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle sur le Google Pixel 6. L'enseigne le propose en effet avec une remise immédiate de 120€. Vous pouvez ainsi vous procurer le smartphone pour seulement 529€ au lieu de 649€.

En prime, en achetant le téléphone chez Darty, vous profitez également de 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium.

Le Google Pixel 6 : le 1er smartphone avec un processeur créé par Google

Avec le Pixel 6 5G, vous profitez d'un smartphone 100% réinventé par Google. Il est doté du premier processeur conçu par l'entreprise américaine, le Google Tensor. Et le moins que l'on puisse dite, c'est que Google a bien fait de se mettre à la création de processeur. Le Pixel 6 est en effet très performant et peut vous accompagner dans toutes vos activités. Il est intelligent, rapide et vous apporte toute la sécurité nécessaire pour vos informations personnelles.

Côté photo, il apporte des capteurs de qualité avec beaucoup de lumière et de détails. Grâce à son intelligence artificielle, il vous permet de supprimer les éléments indésirables dans le fond de vos photos, et ce, en quelques secondes à peine. Vous pouvez aussi rendre les visages flous plus nets. Que vous soyez bon ou pas en photographies, vous ne ferez que des belles photos avec le Google Pixel 6 5G.

Enfin, le Pixel 6 5G est un choix de smartphone durable mis en avant par Darty pour cette raison. Il intègre une nouvelle puce de sécurité Titan M2 et Google vous garantit 5 ans de mises à jour. Vous allez ainsi pouvoir profiter du smartphone plusieurs années sans craindre de perdre toutes vos données.

Sur sa fiche technique, on trouve :