Grosse baisse de prix pour la Samsung Galaxy Watch4 chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle de -10% sur la Samsung Galaxy Watch4. Elle se retrouve ainsi sous la barre des 270€. Retrouvez les détails concernant cette offre ci-dessous.

Profiter de l'offre chez la Fnac

Grosse promo chez la Fnac ! L'enseigne vous propose la Samsung Galaxy Watch4 44mm Bluetooth pour seulement 269,99€ au lieu de 299,99€. Une occasion en or de profiter de cette montre connectée qui a été élue “Produit le plus innovant de l'année dans sa catégorie” par les Fnac Darty Awards.

En prime, si vous achetez la Galaxy Watch4 chez la Fnac, vous profitez également des offres suivantes :

Les frais de livraison offerts.

10% remboursés par Samsung (valable jusqu'au 15 novembre).

4 mois d'abonnement offerts pour Deezer Premium (à 9,99€/mois ensuite, sans engagement).

La carte Fnac à seulement 4,99€ pour 1 an (valable jusqu'au 29 novembre).

La Galaxy Watch4 : le produit le plus innovant en 2021 selon la Fnac

Avec la Galaxy Watch4, vous êtes accompagné dans votre quotidien. Elle est dotée d'un nouveau système d'exploitation Wear OS, d'un capteur Bioactive et du suivi du sommeil. Elle peut également mesurer votre composition corporelle, une première mondiale !

Parmi toutes ses fonctionnalités, on retrouve notamment la mesure de la pression artérielle, la capacité de faire un ECG, le suivi des cylces du sommeil, la détection des ronflements, etc.

La Galaxy Watch4 vous permet également de défier vos amis grâce au Group Challenge. Vous rendez ainsi le sport plus fun et pouvez profiter d'une vie plus saine avec vos proches.

Son design est épuré et vous avez le choix entre plusieurs couleurs très modernes pour le bracelet. Il est de plus possible de personnaliser votre écran avec des animations, des polices différentes et des Emojis AR.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.