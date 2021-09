Gran Turismo 7 : la PS5 crache ses tripes dans cette nouvelle vidéo de gameplay

Gran Turismo 7 a présenté une nouvelle vidéo de gameplay lors du PlayStation Showcase du jeudi 9 septembre. Le jeu a également dévoilé sa date de sortie : ce sera pour le 4 mars prochain. Faites chauffer les moteurs.

Gran Turismo a toujours été une vitrine technique pour les consoles PlayStation et ce septième épisode ne devrait pas déroger à la règle. Le jeu de simulation automobile s’est montré un peu plus lors du PlayStation Showcase et les graphismes sont à se décrocher la mâchoire.

Nous avions déjà vu le titre dans des précédentes présentations, mais c’est toujours un plaisir de le découvrir à nouveau. Cette bande-annonce a été l’occasion de voir à quoi va ressembler la « campagne » principale, notamment le fameux HUB qui permet de gérer sa carrière. On peut également découvrir un mode photo qui s’annonce ultra complet (ça devient une excellente habitude chez les titres des studios Sony) ainsi que l’outil de personnalisation de son véhicule.

Comme d’habitude, il faudra améliorer son bolide de bout en bout. Les fans de grosses cylindrées seront aux anges, tandis que les autres seront un peu perdus dans un premier temps, mais pas de panique, tout va bien se passer.

Gran Turismo 7 montre du gameplay

Ce qui compte, c’est le gameplay. Le titre a montré plusieurs secondes de course dans sa bande-annonce. On peut constater la présence d’une vue cockpit avec la modélisation de l’intérieur des véhicules. De ce qu’on en voit, le titre promet de nous en mettre plein les mirettes et de devenir une vitrine de la PS5. De l’autre côté du ring, Forza Horizon 5 promet la même chose pour la Xbox Series X. La bataille de la qualité visuelle est donc lancée.

L’information la plus importante à retenir dans ce trailer, c’est bien évidemment l’annonce de la date de sortie. Le jeu arrivera sur la PS5 le 4 mars 2022. Notons qu’il sortira aussi sur la PS4. Sony a d’ailleurs annoncé il y a quelques jours que si vous l’achetez d’abord sur l’ancienne console, vous pourrez avoir la version PS5 pour 10 euros de plus.

Etes-vous prêts à faire vrombir les moteurs sur votre console ou ce type de jeu vous laisse-t-il de marbre ? Dites-le-nous dans les commentaires !