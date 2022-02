Gran Turismo 7 : gameplay, graphismes, voitures… Sony dévoile tout

Gran Turismo 7 s’est présenté longuement à travers un State of Play, une conférence en ligne organisée par Sony. Le développeur Polyphony Digital nous a alors donné de nombreux détails sur le titre qui arrivera dans quelques semaines sur PS4 et PS5.

Gran Turismo 7 est, avec Horizon Forbidden West, l’une des grosses cartouches de Sony pour cette première moitié de l’année 2022. Le titre a eu le droit à son State of Play dans la nuit du 2 au 3 février.

Le State of Play est une conférence en ligne dans laquelle Sony présente des jeux ou un en particulier. Ghost of Tsushima, Ratchet and Clank, Demon’s Souls, beaucoup de gros titres ont déjà eu le droit à ce traitement. C’est maintenant au tour de Gran Turismo 7, la simulation automobile phare du constructeur.

Pendant 30 minutes, Kazunori Yamauchi (le Game Director) a donc évoqué son bébé et donné des détails sur ce qui nous attend. Nous avons aussi eu des images de gameplay (beaucoup !). Voici les quatre points importants qu’il fallait retenir de cette conférence.

Gran Turismo 7, la nouvelle vitrine technique de la PS5

Gran Turismo 7 sort sur PS4 et PS5, mais c’est surtout cette dernière version qui est mise en avant. Et pour cause, puisque le jeu est bien parti pour être la vitrine technique de la console. Les images de gameplay parlent d’elles-mêmes. C’est beau, à tomber, même. Encore une fois (c’est habituel dans la série) les véhicules ont été extrêmement soignés dans leur modélisation, avec même une vue cockpit. Cependant, les dégâts ne semblent pas au programme.

Le titre pourra tourner en 4K/60 FPS et supportera le ray-tracing. Cette technologie ne sera pas activée pendant les courses par souci de performance, mais elle sera bien présente lors des replays. Vous pourrez alors admirer les reflets réalistes sur votre véhicule.

Un soin tout particulier a été apporté à la météo. Comme l’a expliqué Kazunori Yamauchi, chaque circuit aura son propre climat selon où il est censé se situer. Les nuages ne se forment pas de la même manière à Tokyo ou en Californie. Ces derniers évolueront de manière ultra réaliste, nous promet-on, et les effets météos seront à couper le souffle. De quoi donner envie de rouler sous la pluie. A noter que les ciels étoilés ont également connu le même soin.

En bref, Gran Turismo 7 a tout pour être une pépite technique. Cela se voit pendant les courses, bien sûr, mais aussi dans d’autres environnements, lorsque vous évoluez dans la « ville », par exemple.

Quand on arrive en ville…

Gran Turismo 7 propose une campagne « classique » de la série, avec un HUB matérialisé sous forme de ville en 3D. Ici, nous restons donc dans le grand classique, mais avec des ajouts intéressants. GT7 introduit un nouveau lieu, le café. Celui-ci permettra d’accomplir des quêtes pour remporter des voitures et de l’argent.

Il sera aussi possible de se balader dans un centre commercial pour acheter des véhicules neufs. Si vous n’avez pas les moyens, vous pourrez toutefois aller chez le concessionnaire d’occasion. Un troisième endroit réservé à la vente de véhicules de collection est aussi présent. Tous ces lieux sont modélisés, bien sûr, mais il ne semblent qu’habiller des menus, en réalité. Ces derniers sont d’ailleurs très lisibles et bien structurés.

Enfin, la ville héberge d’autres lieux intéressants, comme un studio photo où vous pourrez emmener votre voiture préférée partout dans le monde pour faire des clichés ou bien une arène pour lancer des courses.

A lire aussi – Test God of War : un portage PC exemplaire pour un jeu sensationnel

Des voitures et des circuits à gogo

Gran Turismo 7 est un jeu de course, il faut donc des voitures ! Plus de 400 seront disponibles au lancement du jeu. Kazunori Yamauchi ne cesse de clamer son amour pour l’automobile et son bébé en est la preuve. Comme dit plus haut, il sera possible d’acheter la voiture de vos rêves parmi des dizaines et des dizaines de marques différentes. A chaque visite chez le concessionnaire, il sera même possible de se renseigner sur le constructeur, de connaître son histoire, ses véhicules phares et ses grandes figures à travers un musée virtuel.

En ce qui concerne les circuits, Gran Turismo 7 nous proposera 34 lieux à explorer partout dans le monde. Cela nous emmènera au Japon, aux Etats-Unis et en Europe. Certains endroits sont réels, comme le Nürburgring (Allemagne) et d’autres fictifs, comme la Deep Forest Raceway (présente depuis le premier jeu). Chaque lieu proposera plusieurs tracés différents pour un total de 90 circuits. Sony a confirmé que d’autres arriveront par la suite à travers des mises à jour.

Gran Turismo 7, la simulation automobile par excellence ?

Gran Turismo, c’est avant tout une simulation automobile. Chaque véhicule reproduira le comportement de son modèle réel, de la puissance à la physique. La partie audio a aussi été très soignée, tout comme les retours haptiques de la DualSense. A vous ensuite de trouver votre voiture de course préférée. Le titre peut sembler ardu à première vue, mais il n’en oublie pas non plus d’apporter du fun immédiat aux joueurs. Par exemple, Gran Turismo 7 disposera d’un mode écran splitté afin d’affronter vos amis dans le même canapé. Une chose de plus en plus rare aujourd’hui.

Enfin, la ville proposera un atelier de customisation pour améliorer votre véhicule. Là, il faudra mettre les mains dans le cambouis et changer les pièces. La complexité des menus pourrait faire peur à ceux qui ne sont versés dans l’art de la mécanique, mais le jeu veut miser sur la clarté avec des tableaux comparatifs qui montrent instantanément l’avantage de rajouter un nouveau radiateur. La mécanique sera d’ailleurs une part extrêmement importante du gameplay, puisque dans le State of Play, nous avons pu voir qu’une Coccinelle pouvait passer d’une brouette à un vrai bolide en changeant quelques pièces.

Bien entendu, les permis seront de retour ! Indispensables pour arpenter certaines épreuves.

Gran Turismo 7 arrivera le 4 mars

En bref, le State of Play nous a montré un jeu exigeant, mais qui se voudra accessible au plus grand nombre. Il nous en a surtout mis plein les mirettes avec des graphismes à couper le souffle, une réelle vitrine technique pour la console de Sony. Le titre est toujours prévu pour sortir le 4 mars prochain et pour le moment, la confiance est de mise quant à la qualité du produit final.