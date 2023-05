Grâce à Nvidia et à l’IA, les gamers vont dire adieu aux dialogues scriptés et utiliser leur micro

Nvidia a présenté une nouvelle technologie qui pourrait être réellement révolutionnaire, du point de vue des gamers tout du moins, lors de la grand-messe de l’informatique taïwanaise, le Computex 2023.

Nvidia, le fameux concepteur de GPU tels que les GeForce RTX 4090, a présenté une technologie tirant parti d’une Intelligence artificielle générative qui pourrait changer la manière dont on joue aux jeux vidéo. ACE for Games « insuffle la vie dans les personnages virtuels avec les IA génératives ». En pratique, le géant de l’électronique a partagé une vidéo dans laquelle un joueur nommé Kai discute de vive voix avec un PNJ de façon très naturelle.

L’interaction entre le joueur et Jin, le gérant d’un restaurant de ramen, est assez courte, mais elle nous permet de voir qu’à l’avenir, il suffira d’appuyer sur une touche pour activer le micro, et de parler aux PNJ. Si au premier abord, le concept n’a rien de spectaculaire, en réalité, Nvidia a dû collaborer avec ConvAI, une société spécialisée dans les IA conversationnelles semblables à ChatGPT.

La technologie de Nvidia basée sur l’IA permet de créer des PNJ plus « intelligents »

Comme le soulignent ses concepteurs, « les interactions des joueurs avec les PNJ ont encore tendance à être transactionnelles, scénarisées et de courte durée, car les options de dialogue s’épuisent rapidement et ne servent qu’à faire avancer l’histoire. Aujourd’hui, l’IA générative peut rendre les PNJ plus intelligents en améliorant leurs compétences en matière de conversation, en créant des personnalités persistantes qui évoluent au fil du temps et en permettant des réponses dynamiques qui sont propres au joueur ».

La compagnie a utilisé plusieurs technologies maison pour monter cette vidéo. Nemo, tout d’abord, est un framework permettant de déployer des modèles d’IA génératives avec des milliards de paramètres. Riva apporte les solutions de reconnaissance vocale nécessaires pour comprendre ce que vous dites, et enfin Omniverse Audio2Face permet d’adapter l’expression faciale des personnages aux paroles qu’ils énoncent. La vidéo disponible sur YouTube est encore loin d’être parfaite, le PNJ est encore un peu « rigide » au goût de certains observateurs, mais elle nous offre un très bon aperçu de ce à quoi ressemble l’avenir des jeux d’aventure.