ASUS présente une RTX 4070 qui fonctionne sans câble d’alimentation, une première

Asus vient de présenter une carte graphique qui se passe de câble d’alimentation.

Asus a profité du salon Computex 2023 se déroulant à Taïwan pour présenter une carte graphique prénommée RTX 4070 Megalodon. La particularité de ce GPU réside dans son mode d’alimentation : il se passe totalement de câble ou d’adaptateur. Une excellente nouvelle qui devrait éviter les problèmes de connecteurs mal enfoncés qui avaient entraîné des débuts d’incendie et qui avaient fait fondre des GeForce RTX 4090, notamment.

Les ventes de RTX 4070 ne se portent pas au mieux, mais cela n’empêche pas les monteurs d’innover à tout crin. Avec son Megalodon, Asus propose une manière de relier sa carte graphique à la carte mère bien plus simple et moins risquée que le connecteur 12VHPWR. L’alimentation électrique se fait en effet à travers une extension propriétaire GC_HPWR, qui ressemble beaucoup à une interface PCI. Comme la RTX 4070 n’est encore qu’à l’état de prototype, la compagnie taïwanaise a conçu une carte mère spécialement pour l’occasion, l’Asus TUF Gaming Z790 BTF.

La RTX 4070 Megalodon d’Asus se passe de connecteur d’alimentation

Le port PCI de cette dernière, tout comme le connecteur 12VHPWR, est en mesure de fournir une puissance maximale de 600 W, ce qui devrait être suffisant pour alimenter confortablement la RTX 4070. En effet, Nvidia annonce que ce GPU-là consomme normalement 200 W. Bien que les technologies utilisées dans le RTX 4070 Megalodon permettent d’éviter les enchevêtrements de câbles et qu’elles soient plus pratiques et plus sûres que les connecteurs actuels, il n’est pas certain que les autres fabricants de GPU suivront la voie tracée par Asus.

Il ne fait pourtant aucun doute qu’une telle carte, plus facile à monter et plus sécurisée, intéressera les gamers du monde entier, amateurs comme aguerris. Asus annonce vouloir commercialiser ce nouveau GPU et la carte mère idoine cette année. Ces deux composants uniques en leur seront plus chers à fabriquer et, de l’aveu même de la marque taïwanaise, coûteront plus cher que les solutions actuelles.

