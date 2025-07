Google Maps va supprimer cette fonctionnalité et toutes les données associées, voici quand

Google fait le ménage dans son application Maps. Une fonctionnalité entière va disparaître, ainsi que toutes les données qui lui sont associées. Vous avez encore un peu de temps pour vous y préparer.

Utiliser une application Google, c'est l'assurance d'au moins deux choses : profiter régulièrement des nouvelles options ajoutées par les développeurs, et devoir y renoncer alors qu'on s'en servait beaucoup parce que la firme a décidé qu'il fallait les supprimer. Dans le pire des cas, c'est l'appli entière qui disparaît, mais heureusement ce ne sera pas le cas ici. La victime est Maps, que vous utilisez sûrement régulièrement pour vos trajets du quotidien ou en vacances.

Ce n'est pas la première fois que Maps perd l'une des ses options pourtant très utiles. Celle-ci l'est objectivement moins. À tel point que beaucoup d'entre vous devraient découvrir son existence maintenant. Si c'est le cas, tant mieux, cela veut dire qu'elle ne vous manquera absolument pas. Pour les autres, n'espérez pas le moindre sursis : la date de la suppression est déjà actée et rien ne laisse penser que Google pourrait revenir sur sa décision.

Cette fonction de Maps va disparaître bientôt, dites-lui adieu

C'est l'aspect social de Maps auquel il va falloir renoncer : Google va supprimer la possibilité de suivre des utilisateurs ainsi que ceux que vous aviez vous-même. Pour rappel, vous pouvez le voir dans l'application en appuyant sur votre avatar en haut à droite puis Votre profil. Sur une page dédiée, la firme de Mountain View précise que les données relatives à la fonctionnalité de suivi seront également supprimées.

Le couperet tombera le 25 septembre 2025. Google explique que “ce changement n'a aucune incidence sur la visibilité de votre profil” et que “vous pouvez continuer à échanger avec les contributeurs Google Maps” via la fonction de connexion aux Guides Locaux. De même, “pour trouver et explorer de nouveaux lieux, vous pouvez également continuer à créer des listes dans Google Maps“. Il n'y a rien qui vient expliquer la suppression, mais l'on suppose que cet aspect de Maps n'était pas assez utilisé pour justifier de le maintenir.