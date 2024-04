Dyson : cette application vous aide à faire le ménage en réalité augmentée, ne ratez plus aucune poussière

À travers une étude approfondie, Dyson a révélé une disparité dans les méthodes de nettoyage d'une personne à l'autre. Pour pallier ce problème, l’entreprise vient d'introduire CleanTrace, une application utilisant la réalité augmentée pour optimiser le nettoyage.

Une récente étude menée par Dyson a dévoilé des variations importantes dans l'efficacité du nettoyage d'un individu à l'autre. Ce rapport a révélé des tendances à négliger certaines zones tout en en sur-nettoyant d'autres. Ce constat qui pointe du doigt une perte d'efficience et un gaspillage de temps, a poussé l’entreprise à chercher une solution pour guider les utilisateurs vers un nettoyage plus satisfaisant.

Pour remédier à ces problèmes de nettoyage, Dyson vient de lancer CleanTrace, une mise à jour de son application qui, grâce à la réalité augmentée, permet aux utilisateurs de visualiser en temps réel les zones déjà nettoyées et celles qui requièrent encore leur attention. En utilisant la caméra du smartphone fixé à l'aspirateur via un support dédié, cette application offre une représentation visuelle claire du chemin parcouru qui permet ainsi un nettoyage plus uniforme et complet.

L’application de réalité augmentée de Dyson nécessite un smartphone équipé d’un LIDAR

La technologie LIDAR, acronyme de “Light Detection and Ranging”, joue un rôle clé dans le fonctionnement de l’application CleanTrace. Ce système de détection par laser, intégré dans certains smartphones, permet de créer une carte détaillée de l'espace environnant. En combinant cette cartographie avec les données de la caméra, le logiciel superpose un parcours de nettoyage en réalité augmentée, et assure ainsi une couverture complète de la zone à nettoyer.

Néanmoins, comme cette avancée nécessite l'utilisation du capteur LIDAR, qui n'est présente uniquement que sur certains modèles de smartphones, elle ne sera disponible que sur des appareils comme l'iPhone 12 Pro et ses successeurs. Sans cette technologie, il est pour le moment impossible d’avoir une cartographie précise de l'espace de nettoyage. Enfin, CleanTrace sera déployée en juin et directement intégrée à l'application MyDyson en juin.