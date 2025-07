Google Maps : activez cette option maintenant, sinon vous risquez de perdre vos données

Google a changé le fonctionnement de Maps sur un point précis il y a plusieurs mois, mais il est facile de passer à côté. Les conséquences sont fâcheuses puisque cela peut aboutir à la perte de nombreuses données importantes pour vous.

Ouvrir Google Maps pour obtenir un itinéraire en voiture ou à pied est devenu un réflexe parfois quotidien chez beaucoup d'utilisateurs. Que ce soit pour vous rendre au bureau ou ne pas vous perdre pendant un voyage à l'étranger, il est difficile de prendre l'application en défaut.

D'autant qu'elle s'enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités qui en font un programme de plus en plus complet. L'appli va même plus loin puisque Maps possède une option que l'on prend plaisir à consulter de temps en temps, en dehors de nos déplacements.

Elle s'appelle Mes trajets et, comme son nom l'indique, enregistre ceux que vous avez effectué ainsi que les lieux que vous avez visité et la distance parcourue. À condition d'avoir activé l'historique de vos positions, vous obtenez un moyen pratique de revoir vos parcours de manière claire et organisée.

Si vous êtes du genre à visiter un pays plusieurs fois, où si vous utilisez Maps lors de vos randonnées, c'est une fonction utile pour ne pas passer deux fois au même endroit, ou simplement pour les souvenirs. Le problème, c'est que ces données peuvent disparaître très facilement.

N'oubliez pas de changer ce paramètre dans Google Maps, ça vous évitera une mauvaise surprise

À l'origine, Mes trajets était disponible sur le Web, ce qui permettait d'y accéder du moment que vous aviez un appareil connecté à Internet sous la main. Pratique, mais pas sans danger pour votre vie privée en cas de cyberattaque. Il s'agit de données sur votre position précise après tout.

Afin d'y remédier, Google annonce fin 2024 que Maps conservera les trajets localement sur les smartphones, plus sur ses serveurs. Très bien, sauf que si vous changez de mobile, ils ne seront pas transférés : la sauvegarde de Mes trajets est désactivée par défaut. Vous devez donc paramétrer vous-même cette dernière. Voici comment :

Ouvrez Google Maps et touchez la pastille de votre avatar en haut à droite. Appuyez sur Mes trajets. En haut à droite de la page qui s'ouvre, touchez l'icône en forme de nuage barré. Entrez le mot de passe de votre compte Google lorsqu'il vous est demandé et validez avec Suivant. Appuyez sur le bouton à droite de Sauvegarder pour activer l'option. Si vous ne pouvez pas, notez le rectangle Pour sauvegarder vos trajets, désactivez la suppression automatique. Appuyez dessus et faites-le. Lors de l'activation de la sauvegarde, une page s'affiche pour vous expliquer comment elle fonctionne. Terminez avec le bouton Activer.

Désormais, vos trajets seront enregistrés sur votre compte Google chaque fois que vous vous connecterez à un réseau Wi-Fi et que vous laisserez le mobile en charge. Ils suivront vos autres informations lors du transfert de votre compte Google sur un nouveau smartphone. Les données sont chiffrées pour éviter leur exploitation en cas de piratage.

Attention : la sauvegarde de Mes trajets ne fonctionne que sur un seul appareil à la fois. Si vous en utilisez plusieurs avec le même compte, vous devez l'activer sur chacun d'entre eux. Les données seront automatiquement regroupées lors de leur transfert, aussi vous les retrouverez toutes sur le nouvel appareil. Sachez enfin que si vous avez perdu vos trajets (après la restauration d'usine du mobile par exemple), il est impossible de les récupérer.