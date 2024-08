Google vous laisse désormais créer votre propre IA personnalisée avec Gemini

Google vient de franchir une nouvelle étape dans le domaine de l'intelligence artificielle en lançant ses “Gems”, des chatbots personnalisables pour les abonnés Gemini.

Alors que ChatGPT vous permet déjà de créer vos propres IA personnalisées, c’est désormais au tour de Google de propooser la même chose avec Gemini. Cette fonctionnalité, annoncée lors de la conférence Google I/O en mai dernier, permet aux utilisateurs de créer leurs propres assistants virtuels spécialisés.

Les Gems peuvent être configurés pour diverses tâches : coach sportif, partenaire de cuisine, éditeur de texte, et bien plus encore. Leur personnalisation est simple : il suffit de décrire les instructions souhaitées pour leur donner une personnalité et une expertise distinctes.

Lire également – Gemini veut simplifier la gestion de vos emails sur Android, mais il faudra encore payer pour en profiter

Gemini peut désormais se spécialiser selon vos besoins

Pour ceux qui préfèrent ne pas partir de zéro, Google propose des Gems prédéfinis. Parmi eux, on trouve un coach d'apprentissage, un générateur d'idées, un guide de carrière, un assistant de programmation et un éditeur de texte.

Cette nouveauté est accessible aux utilisateurs de Gemini Advanced, Gemini Business et Gemini Enterprise, sur mobile et ordinateur, dans plus de 150 pays et dans la plupart des langues.

Le processus de création d'un Gem est assez intuitif. Les utilisateurs décrivent le type d'expert qu'ils souhaitent ou les tâches qu'ils ont en tête, et Gemini transforme ces descriptions en instructions spécialisées. Une fois nommé, le Gem est prêt à l'emploi.

Google semble avoir lancé les Gems pour rattraper son retard sur OpenAI, qui propose depuis plusieurs mois la création de chatbots personnalisés. Cependant, OpenAI va plus loin en permettant aux utilisateurs de partager leurs GPT personnalisés via sa boutique.

En parallèle, Google améliore ses capacités de génération d'images créatives avec Imagen 3. Cette nouvelle version promet une qualité d'image supérieure, générant des visuels à partir de quelques mots seulement, dans différents styles.

Dans les jours à venir, Google déploiera la génération d'images de personnes, avec une version d'accès anticipé en anglais pour les utilisateurs de Gemini Advanced, Business et Enterprise. L'entreprise précise qu'elle ne prend pas en charge la génération de personnes photoréalistes et identifiables, ni de représentations de mineurs ou de scènes excessivement violentes ou sexuelles.