Google Voice protège enfin ses utilisateurs contre les spams par SMS

Google Voice, la solution de VoIP de la firme de Mountain View, se dote enfin d’une fonctionnalité que l’on retrouve depuis plusieurs années sur Messages : la détection de spams par SMS. Dorénavant, les utilisateurs sont alertés lorsqu’un message est suspect et peuvent bloquer le destinataire en cas d’arnaque.

Il se peut que vous n’ayez jamais entendu parler de Google Voice, tant le service est presque à l’abandon par la firme de Mountain View. Outre l’arrivée du design Material You l’année dernière, la solution de VoIP de Google n’a reçu que très peu de mises à jour au cours des dernières années, du moins du côté des utilisateurs non affiliés à une entreprise. C’est donc une belle surprise de voir le constructeur intégrer une fonctionnalité essentielle, d’ailleurs déjà présente sur Messages depuis des années.

Cette fonctionnalité n’est autre que la détection des spams par SMS. Pour rappel, Google Voice alerte déjà ses utilisateurs lorsque ceux-ci reçoivent un appel considéré comme suspect. Il s’agissait donc de la suite logique de voir la fonctionnalité débarquer côté messages, bien qu’il a fallu attendre un certain temps avant que ce ne soit le cas. Sur Android comme sur iOS, les utilisateurs voient donc désormais apparaître une notification rouge sur les messages considérés comme frauduleux par l’application.

Google Voice intègre enfin la détection des spams par messages

Tout comme sur Messages, l’utilisateur peut alors confirmer que le SMS est effectivement un spam, ce qui redirigera tous les futurs messages de l’envoyer dans le dossier dédié, ou au contraire indiquer qu’il ne s’agit pas d’un spam, désactivant ainsi toutes les alertes pour cet envoyeur. Autre bonne nouvelle, cette fonctionnalité arrive à la fois sur les comptes payants et gratuits de l’application, protégeant ainsi au mieux l’ensemble de la communauté.

Pour rappel, Google Voice s’est positionné comme un véritable concurrent de Skype au début des années 2010 en permettant à quiconque possédant un numéro de téléphone et un compte Google de passer des appels et envoyer des messages en se connectant à Internet. Si l’application est plus ou moins tombée dans l’oubli depuis, elle continue de séduire ses utilisateurs fidèles, notamment dans le milieu professionnel.

Source : Google