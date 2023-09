Google Maps : il saute d’un pont après de mauvaises indications du GPS, sa famille porte plainte

En 2022, un homme est décédé suite à un accident causé par des indications trompeuses de la part de Google Maps. Alors qu’il s’apprêtait à rentrer chez lui, celui-ci a traversé un pont en ruines sur lequel l’avait mené l’application. Aujourd’hui, sa famille porte plainte contre la firme de Mountain View pour négligence.

Nous sommes nombreux, aujourd’hui, à avoir une confiance en Google Maps. Si l’application nous donne une direction, c’est donc qu’il s’agit de la meilleure, la plus rapide, bref, celle qui correspond le mieux à nos besoins du moment. Mais, aussi avancé et précis soit-il, le GPS n’est pas infaillible. Et, parfois, ses erreurs peuvent mener au drame.

Le 30 septembre 2022, Philip Paxson en a fait la malheureuse expérience. Alors que cet Américain de 47 ans rentrait chez lui en voiture après l’anniversaire de sa fille, il s’engage sur un pont, comme indiqué par Google Maps. Mais le pont s’était effondré il y a déjà une dizaine d’années, et le conducteur finit sa route dans le ruisseau plusieurs mètres plus bas, tué sur le coup.

Google Maps est accusé d’avoir causé la mort d’un automobiliste

« C’était une nuit sombre et pluvieuse et il suivait son GPS, qui l’a conduit sur une route en béton jusqu’à un pont qui tombait dans une rivière », précise sa belle-mère sur Facebook. « Il manquera beaucoup à sa famille et à ses amis. C’est un accident qui aurait pu être évité. Nous pleurons sa mort ». Par leurs avocats, la famille a également fait savoir que d’autres personnes ont tenté à plusieurs reprises par le passé de prévenir Google de l’effondrement du pont, afin que celui-ci ne soit plus pris en compte dans le calcul des itinéraires.

La famille a porté plainte contre Google pour négligence, ainsi que contre plusieurs entreprises de gestion de propriétés de la région, responsables de l’abandon du pont. « Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille Paxson. Notre objectif est de fournir des informations précises sur les itinéraires dans Maps et nous examinons cette action en justice », a répondu la firme de Mountain View.

Ce n’est pas la première fois que Google Maps cause un accident suite à de mauvaises indications. L’année dernière, un conducteur indien s’est lui aussi retrouvé dans un ruisseau après avoir suivi son GPS à la lettre. Comme le rapporte The Guardian, d’autres accidents mortels ont également eu lieu, comme celui d’un motard mort de froid après avoir traversé une route de Serbie, ou encore celui d’un camionneur qui a emprunté une route réservée aux deux-roues.

Source : The Guardian