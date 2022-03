Google veut équiper Android d’un détecteur d’AirTags

D'après nos confrères du site 9To5Google, la firme de Mountain View travaille actuellement sur un détecteur de traqueurs Bluetooth intégré directement à Android. Les AirTag d'Apple et les Tile sont mentionnés notamment dans les recherches du constructeur.

Depuis plusieurs années maintenant, de plus en plus de constructeurs se sont lancés sur le marché des traqueurs Bluetooth, de petites balises à accrocher à son sac ou autre pour consulter sa position en temps réel. Popularisés par Tile, Apple est ensuite entré dans l'arène avec les AirTag, suivi de Samsung avec les Galaxy SmartTag ou encore Oppo qui propose aussi sa version équipée de l'Ultra Wide Band.

Seulement, ces appareils ont rapidement été détournés à des fins criminelles ou douteuses, à l'image de ces voleurs de voitures qui se sont servis des AirTag pour pister leurs cibles ou encore de ce faux AirTag développé pour espionner les utilisateurs d'iPhone. Pour essayer de remédier à la situation, Apple a d'ailleurs lancé une application Android pour débusquer les traqueurs espions.

Google veut doter Android d'un détecteur de traqueurs Bluetooth

Mais visiblement, ce n'était pas suffisant pour Google. Comme le rapportent nos confrères du site 9To5Google, la firme de Mountain View travaille depuis la mi-mars à l'intégration d'un détecteur de traqueurs Bluetooth directement dans Android. Cette fonctionnalité sera implantée dans les services Google Play, permettant ainsi de la rendre compatibles avec de nombreux appareils, récents comme anciens.

Dans la dernière version 22.12.13 des services Google Play, on peut trouver des références à des “alertes d'appareils non familiers” et à une “notification de balise non familière détectée” pour les balises Bluetooth Low Energy (BLE). Par ailleurs, on trouve ensuite trois balises qui font directement référence aux AirTag et aux Tiles. Visiblement et une fois qu'un traqueur inconnu est identifié par votre smartphone Android, il sera possible de le faire sonner pour le localiser plus facilement.

Google précise toutefois qu'il “se peut que vous ne puissiez pas faire sonner le tag si son ID a changé récemment”. Pour l'instant, il est impossible de savoir quand ce système sera lancé, et plusieurs zones d'ombre subsistent concernant son fonctionnement : l'utilisateur devra-t-il lancer des scans manuellement ou bien le système fonctionnera-t-il en arrière-plan comme ce que propose Apple sur les iPhone ? Une chose est certaine, il serait judicieux que Google, Apple, Tile, Oppo, Samsung et les autres marques qui vendent des traqueurs Bluetooth travaillent main dans la main pour améliore l'efficacité du système de Google.