Google va modifier la formule des suggestions de recherche dans Chrome sur Android

Google ne semble pas satisfait du fonctionnement des suggestions de recherche dans Chrome pour Android. La compagnie américaine envisage donc de revoir la formule de cette fonctionnalité pour la rendre « plus pertinente et moins gênante ».

Au début de l’année 2023, Chrome sur Android et iOS avait étrenné une fonctionnalité accessible depuis la page qui s’affiche lorsque vous ouvrez un nouvel onglet : l’accès rapide aux recherches récentes. Juste sous la barre de recherche, une série d’icônes vous permet d’accéder en un clic à un site précédemment visité. Sur la page de support de Chrome, la compagnie déclare avoir « conçu cette fonctionnalité pour vous aider dans vos activités courantes, comme la recherche de la météo locale ou la consultation des résultats de votre équipe sportive préférée ».

Il semble bien que le géant de la recherche en ligne n'est pas satisfait du « Quick access » sous sa forme actuelle. Après avoir lancé une consultation en mars 2023, les ingénieurs de la compagnie ont conclu que la fonctionnalité n’est pas assez pertinente et qu’elle est trop gênante. Ils annoncent ainsi qu’ils « testeront des améliorations au cours des prochains mois ».

Google veut changer la formule des suggestions de recherche dans Chrome pour Android

Quelle forme prendront ces nouvelles suggestions ? Google n’apporte aucune précision à ce sujet. La compagnie n’a toujours pas trouvé la formule magique qui rendrait cette fonctionnalité indispensable à tous les utilisateurs de smartphones. Comme l’avance Android Police, « il est difficile de faire fonctionner correctement un tel système […] Les requêtes de recherche affichées peuvent être plus longues que les titres des sites », et de ce fait les internautes ont du mal à identifier leur recherche, et du coup, « cela enlève tout l’intérêt de la suggestion de recherche ».

Au-delà de ce changement d’interface, Chrome pour Android gagne progressivement en puissance et en ergonomie. Google a récemment doté son navigateur de fonctionnalités et d’outils tels que le partage de mots de passe entre utilisateurs.

