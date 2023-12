Vous pourrez bientôt traduire vos appels téléphoniques grâce à l’IA, et pas uniquement sur le Galaxy S24

La série Galaxy S24 de Samsung s'apprête à révolutionner la communication mobile avec sa nouvelle fonctionnalité de traduction d'appels en temps réel par IA. Cette avancée ne sera pas confinée aux seuls appareils Samsung mais accessible également sur d'autres marques de smartphones.

La gamme phare des Galaxy S24 est attendue pour 2024. La fiche technique de ces smartphones Samsung dévoile qu'elle offrira des améliorations comme des tranches en titane, des écrans LTPO pour une meilleure luminosité et une définition Quad HD pour le modèle S24+. Le modèle standard S24 devrait être équipé du processeur Exynos, tandis que le S24 Ultra pourrait utiliser le Snapdragon 8 Gen 3​​​​​​.

En termes de tarifs, les prix des Galaxy S24 en Europe sont annoncés avec une légère baisse par rapport aux modèles Galaxy S23 de l'année précédente, variant de 899 € pour le modèle S24 de 128 Go à 1 809 € pour le Galaxy S24 Ultra de 1 To. Cette politique tarifaire mesurée suit l'exemple d'Apple avec ses iPhone 15, rendant la gamme S24 attrayante et compétitive​​​​.

Mais plus encore, ces modèles sont prêts à introduire des traductions en direct des appels grâce à l'intelligence artificielle. C’est bien sûr cette dernière fonction qui va bientôt s'étendre à d’autres marques de smartphones.

La traduction d'appels en temps réel s'étend à d’autres marques

L'intelligence artificielle “Live Translate Call”, bien que lancée sur les Galaxy S24, sera également accessible sur d'autres marques de téléphones, étendant ainsi considérablement son impact et son utilité. Alimentée par Galaxy AI et le modèle d'IA générative Gauss de Samsung, cette technologie offrira des traductions audio et texte en direct, rendant les appels avec des locuteurs d'autres langues aussi simples que d'activer des sous-titres. Qui va en bénéficier ? Selon différentes rumeurs, voici les modèles qui pourraient profiter de la technologie en question :

les iPhone

les smartphones de Xiaomi

les smartphones de Motorola.

Cette avancée signifie que les utilisateurs de divers smartphones pourront bénéficier de la traduction d'appels en temps réel, indépendamment de la marque de leur appareil. Cette ouverture démontre l'engagement de Samsung à améliorer la communication globale, rendant la technologie plus accessible et universelle. Alors que la marque a annoncé que Galaxy AI arrivera au début de l'année prochaine, il reste à voir comment et quand exactement cette fonctionnalité sera rendue disponible sur d'autres smartphones.

Source : Nikkei Asia