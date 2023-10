Google teste les émojis pour l’authentification à deux facteurs dans Messages pour le Web

Si le code trouvé dans la source de Google Messages est effectivement déployé, l’appairage d’un smartphone et d’un navigateur sur PC ou tablette va devenir bien plus facile, rapide… et amusant.

Il est actuellement possible d’envoyer des messages depuis la version Web de Google Messages. Une fonctionnalité très pratique, quand vous travaillez, par exemple, et que vous ne souhaitez pas lever les doigts de votre clavier. Cette opération nécessite cependant de synchroniser votre smartphone Android avec votre navigateur. Google rendra vos conversations accessibles sur plusieurs appareils en facilitant cette procédure.

Pour associer votre smartphone Android avec votre navigateur et pouvoir envoyer des messages à travers Google Messages depuis votre ordinateur, il faut :

taper messages.google.com/web dans la barre d’adresse du browser

appuyer sur votre photo de profil

sélectionner « Associer un appareil »

appuyer sur « Lecteur de code QR »

scanner le code QR affiché sur l’écran du PC

Google facilite l’utilisation de Messages sur le Web avec une technique d’authentification amusante

Si la démarche n’a rien de bien compliqué, l’expérience utilisateur pourrait gagner en fluidité. C’est là-dessus que travaillent les équipes de Google, puisque selon 9 To 5 Google, « Messages va proposer un moyen encore plus simple de coupler votre téléphone et d’envoyer des messages à partir du navigateur Web ». Cerise sur le gâteau, les designers de la compagnie seraient même en train de fignoler un test d’authentification à deux facteurs efficace et très original.

Le site américain est ainsi parvenu à forcer l’activation d’un menu d’appairage des appareils qui permettra de lier deux comptes en appuyant sur un bouton « Passer à l’appairage avec le compte Google ». Pour commencer à échanger sur la version Web de Messages, il suffira alors de se connecter au service avec le même compte Google. Il n’y aura plus besoin de scanner l’écran de votre appareil secondaire. Par ailleurs, les journalistes ont découvert que la firme de Mountain View teste une authentification en deux étapes d’un nouveau genre. Plutôt que de demander un code de confirmation quand vous vous connectez au service depuis un nouvel appareil, Google vous demandera de renvoyer un émoji identique à celui qui s’affiche sur l’écran du navigateur pour confirmer votre identité.